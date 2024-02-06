Sokak köpeği namaza giden vatandaşın ağzını ısırdı

Muş'ta camiye gitmek için evinden ayrılan Sefer Kül isimli vatandaşa saldıran köpek, vatandaşın ağzını ve burnunu ısırdı.





Arınç köyünde yaşayan Sefer Kül, evinden çıktığında karşılaştığı köpeğin saldırısına uğradı. Cumartesi sabahı gerçekleşen olayda, köpek tarafından ısırılması sonucunda üst dudağı ve burun yüzeyinde ciddi doku defektleri oluşan Kül, Muş Devlet Hastanesi Acil Serviste ilk müdahalesi yapılırken, tedavi süreci ise devam ediyor. Olayın tanığı olan Kül'ün kızı, köpeğin saldırısını fark edip bağırmaya başlayarak babasının yardımına koştu. Bu müdahale sayesinde köpek, korkup kaçınca baba da kurtuldu. Köpeğin saldırısı sonucunda hastanın ağzı, dudağı ve burnu ciddi şekilde zarar görürken, bacaklarında ise hafif sıyrıklar meydana geldi.









Aile bireyleri, köylerindeki sokak köpeklerinin artan bir sorun olduğunu ve bu konuda yetkililerin önlem alması gerektiğini vurgularken, okula giden çocukların ise güvenliğinin sağlanması için çözüm bulunmasını talep ettiler.





Hastaya gerekli müdahaleleri yapan Plastik Cerrahı Uzmanı Dr. İlkay Şamil Beydilli, hastanın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, “Hastamız cumartesi sabahı bir köpek saldırısına uğramış. Bunun sonucunda da üst dudağında ve burun dolgusunda yani burun yüzeyinde doku defektleri vardı. Üst dudakta olan defekt biraz daha büyüktü. Acil serviste ilk onarma yapıldı. Biz de şimdi kendisini kontrol ve anestezi yapıyoruz. Yani bu defektlerin 3-4 hafta içerisinde iyileşmesini bekliyoruz. Onun dışında daha büyük ve ciddi bir sağlık durumu şu an için söz konusu değil. Bacaklardaki hafif sıyrıklar var ama bizi daha çok ilgilendiren yüzdeki defektleri takip ediyoruz” dedi.









Köpek saldırısı sonucunda yaralanan Sefer Kül'ün oğlu Mehmet Kül ise köpeğin saldırısı sonucunda babasının ağzı, dudağı ve burnunun ciddi şekilde zarar gördüğünü belirterek, “Hasta benim babam, kendisi namaza gitmek için dışarı çıkıyor. Tam kapıdan çıkarken köpekle karşılaşıyor. Arada mesafe varmış, karşılaştığı zaman direkt köpek babama saldırıyor. Köpek arka ayakları üzerine kalkıyor ve babamın ağzını, dudağını ve burnunu ısırıyor. Ondan sonra babamın köpeği çekmesiyle beraber, ikisi de beraber düşüyorlar. Düşmesiyle bu sefer köpek ağzını babamın ayağına atıyor, iki ayağından darbe almış. Ciddi anlamda da sıkıntı var, özellikle burnu ve ağız tarafında. Bizim sadece söylememiz gereken bu ilk değil. Malum okul var, sokak köpekleri hepsi aç ve susuz. Bunun için yetkililerden ricamızdır, Allah için elini taşın altına koysunlar ve bir çözüm bulsunlar. Ablam babamı fark edip bağırmaya başlıyor. Ne yapacağını bilmiyor, bağırmasıyla beraber köpek de korkuyor. O şekilde babam saldırıdan kurtuluyor” şeklinde konuştu.















