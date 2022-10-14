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Bartın'da maden ocağında patlama

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde, yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre patlama, saat 18.15 sıralarına eksi 300 kotunda gerçekleşti. AFAD, patlamanın trafo kaynaklı olduğunu duyurdu. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SON DAKİKA Bartında maden ocağında patlama: Ölü veya yaralı var mı? Amasradaki maden patlamasında Son Bilgiler
Amasra'da maden ocağında patlama.

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.45 sıralarında yeraltında patlama meydana geldi.

Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan bir patlama olduğunu, patlamanın neden kaynaklı olduğunun henüz net olmadığını söyledi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

DHA

GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİLER VAR

Vali Arslan, göçük altında kalan işçilerin olduğunu açıkladı.

İHA muhabiri, "3 vardiyalı çalışan bir tesis. İçeriden yaralı olarak çıkarılan işçilerin olduğu bildiriliyor" diyerek olay yerinden aktardı.

DHA

BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Bakanlar Soylu ve Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın Amasra'ya giderek incelemelerde bulunacak.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır: Baretlerdeki çip üzerinden temastayız. 87 işçiden 11'i çıkarıldı.

Madenden 8 işçi kendi imkanlarıyla çıktı.

"-350 KOTUNDA 44 KİŞİ, -300 KOTUNDA 5 KİŞİ VAR"

Bartın Valisi Nurtaç Arslan gazetecilere, patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgilerinin olmadığını söyledi.

Arslan, saat 18.15 civarında patlama olduğu bilgisinin ulaştığını aktararak, "Eksi 300 kodunda. İçeride -250 kodunda arama kurtarma ekibinde yer alan 74 arkadaşımız çalışmalarına devam ediyor. Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı." diye konuştu.

Çıkarılan yaralıların ambulanslarla hastanelere kaldırıldığını dile getiren Arslan, "Uzman ekipleri, AFAD ekipleri seferber durumdalar. Şimdi sayın İçişleri Bakanımız ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız yoldalar." ifadesini kullandı.

Öte yandan Vali Arslan'ın açıklama yaptığı sırada 2 işçinin kurtarıldığı görüldü.

AA


AFAD'DAN AÇIKLAMA

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde yeraltında meydana gelen patlamayla ilgili AFAD'dan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Amasra Taşkömürü İşletmesinde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir."

PATLAMANIN NEDENİ AÇIKLANDI

AFAD, TTK Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağındaki patlamanın trafo kaynaklı olduğunu bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bartın'ın Amasra ilçesindeki taş kömürü maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olaya ilişkin 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği kaydedildi.

Bartın Valisi Arslan'dan patlamayla ilgili ilk açıklama
OYNAT 00:43
Bartın Valisi Arslan'dan patlamayla ilgili ilk açıklama
Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nde patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Bartın'da maden ocağında patlama: Yaralıların çıkarılma anı
OYNAT 00:41
Bartın'da maden ocağında patlama: Yaralıların çıkarılma anı
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde patlama oldu. Alınan bilgiye göre, TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bartın'da patlama olan madenden çıkan işçi konuştu
OYNAT 00:35
Bartın'da patlama olan madenden çıkan işçi konuştu
Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, yeraltında patlama meydana geldi. Maden ocağından çıkan işçi, 'Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi' dedi.

Bartın'da maden ocağında patlama
OYNAT 00:35
Bartın'da maden ocağında patlama
Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İşte olay yerinden ilk görüntüler



Ödemeler bugün başlıyor

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Uçuş öncesi büyük panik

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AFAD: Patlama trafo kaynaklı

​Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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