Bakan Gül'den Elmalı davasına ilişkin açıklama: Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse müsamaha gösteremez

Antalya'da, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edildi.

İnfiale neden olan gelişme sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı sürecinin devam ettiğini açıkladı.

"HSK da konu hakkında inceleme başlattı"

Bakan açıklamasında, "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı." ifadelerini kullandı.

Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı. REKLAM June 29, 2021

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