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ANKARA

Bakan Gül'den Elmalı davasına ilişkin açıklama: Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse müsamaha gösteremez

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Gül, "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı." dedi.

Haber Merkezi Diğer
Son dakika haberi: Adalet ​Bakan Abdulhamit Gülden Elmalı davasına ilişkin açıklama: Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse müsamaha gösteremez ​
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Antalya'da, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edildi.

İnfiale neden olan gelişme sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı sürecinin devam ettiğini açıkladı.

"HSK da konu hakkında inceleme başlattı"

Bakan açıklamasında, "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı." ifadelerini kullandı.

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