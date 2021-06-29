Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Elmalı davası' açıklaması: Çocuk istismarına hiçbir şekilde taviz ve tehir konusu olamaz

Antalya'da, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edildi.

"Cezasız kalmayacaktır"

Yoğun tepkilere neden olan olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yüce dinimiz İslam, çocuğa yönelen her türlü şiddet ve istismarı menfur bir suç olarak kabul eder. Bu suç, hem bu dünyada kanun önünde hem de ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda cezasız kalmayacaktır." dedi.

"Taviz söz konusu olamaz"

Çocuk istismarına hiçbir şekilde tavizin söz konusu olmadığını vurgulayan Erbaş, "Bir çocuğun fiziksel ve duygusal olarak örselenmesi, en değerli emanetimizin, umudumuzun, geleceğimizin yara almasıdır." ifadelerini kullandı.

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Bir çocuğun fiziksel ve duygusal olarak örselenmesi, en değerli emanetimizin, umudumuzun, geleceğimizin yara almasıdır. Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz. #ElmalıDavası — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) June 29, 2021

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