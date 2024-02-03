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İnterpol Kırmızı Bülteniyle aranan uyuşturucu kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshi İstanbul’da yakalandı

Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshi İstanbul’da yapılan “KARTEL-5” operasyonuyla yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:23 - 3/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 08:29 - 3/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Uyuşturucu madde kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshi İstanbul’da yakalandı.
Uyuşturucu madde kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshi İstanbul’da yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi..

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;


Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine asla nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız


❌İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu İstanbul Kağıthane’de yakalanan ve hakkında 🟥Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan RAWİ ALİ QURESHI’nin;


📌Hollanda ‘da uyuşturucu ticareti ve ithalatında dünya çapında önemli bir rol oynadığı, dünyanın birçok ülkesinde geniş bir suç ağına sahip olduğu ve bunu büyük miktarlarda kokain ithal etmek amacıyla nakliye hatları kurduğu,

📌 Hollanda’ya gemi, sürat tekneleri ve havayoluyla toplam 6 Ton uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı,

📌 Uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve

📌 Uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi.


#Rawi Ali Qureshi
#İnterpol Kırmızı Bülteni
#Kartel operasyonu
15 dakika önce
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