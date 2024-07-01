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Kayseri'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Zanlı yakalandı küçük çocuk da koruma altına alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki Suriyeli çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine vatandaşlar sokağa çıktı. Valilikten yapılan açıklamada taciz şüphelisinin polis tarafından yakalandığı, çocuğun da koruma altına alındığı belirtilirken, vatandaşlardan itidalli davranmaları istendi.

00:39 - 1/07/2024 الإثنين
Güncelleme: 00:53 - 1/07/2024 الإثنين
AA
Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü.
Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü.

Olay saat 21.00'de Danişmentgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli bir kişi, 5 yaşındaki Suriyeli çocuğu taciz ederken yakalandı. Olay sonrası toplanan mahalle sakinleri, şüphelinin yakalanmasını istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada,
"Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır."
ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup vatandaşlarımızı itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur."

Öte yandan, mahallede toplanan vatandaşlar olaya tepki gösterdi. Polis, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Emniyet mensupları olayları yatıştırmaya çalışıyor.



#Kayseri
#Kayseri Valiliği
#Taciz
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