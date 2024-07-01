Olay saat 21.00'de Danişmentgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli bir kişi, 5 yaşındaki Suriyeli çocuğu taciz ederken yakalandı. Olay sonrası toplanan mahalle sakinleri, şüphelinin yakalanmasını istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
Öte yandan, mahallede toplanan vatandaşlar olaya tepki gösterdi. Polis, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Emniyet mensupları olayları yatıştırmaya çalışıyor.