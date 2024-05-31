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Soykırım destekçisi Azra Kohen'in adını geçirmemişlerdi: Everest Yayınevi'nden tepkiler sonrası yeni açıklama

Terör devleti İsrail'in soykırım saldırılarını meşrulaştırmak için "Filistinliler, çocuklarını bombaların düşeceği yerlere bilerek götürüyor" şeklinde skandal açıklamalarda bulunan Yazar Azra Kohen'in kitapları, bağlı olduğu Everest Yayınevi tarafından satıştan kaldırılmıştı. Kohen'in adının geçirilmediği duyuruya vatandaşlar tepki gösterince Everest yeni bir açıklama yaptı.

20:40 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 20:55 - 31/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Azra Kohen
Azra Kohen

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 36 bini aşkın Filistinli şehit oldu. İsrail'in son olarak sivilleri göçe zorladığı Refah'ta yer alan kampa düzenlediği saldırıda, bebeklerin kafası koptu, insanlar diri diri yanarak can verdi.

Yazar Azra Kohen, 46 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra bir takipçisine verdiği yanıtta skandal ifadeler kullandı. Filistinlilerin çocuklarını, bombaların atılacağı yerlere 'uyarılar yapılmasına rağmen bilerek götürdüğünü' söyleyen Kohen,
"Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor"
dedi.
Yazar Azra Kohen'den skandal 'Filistin' sözleri: Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 36 bini aşkın Filistinli şehit oldu. İsrail'in son olarak sivilleri göçe zorladığı Refah'ta yer alan kampa düzenlediği saldırıda, bebeklerin kafası koptu, insanlar diri diri yanarak can verdi. Yazar Azra Kohen, 46 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra bir takipçisine verdiği yanıtta skandal ifadeler kullandı. Filistinlilerin çocuklarını, bombaların atılacağı yerlere 'uyarılar yapılmasına rağmen bilerek götürdüğünü' söyleyen Kohen, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.

Everest Yayınları, Kohen'i kapının önüne koydu

Vicdan sahibi vatandaşların isyanı sonrası birçok kitapevi harekete geçerek sözde yazarın kitaplarını satıştan kaldırdı. Gözler ise soykırım destekçisi Kohen'in yayınevi olan Everest'e çevrildi.

Everest Yayınları, gelen ilk tepkiler sonrası Instagram hesabındaki gönderilerini yorumlara kapattı. Ancak katliam karşıtı vatandaşların baskısına dayanamayan yayınevi geç de olsa bir açıklama paylaştı.

Everest'ten Kohen'in adı geçirilmeden yapılan ilk açıklama
Azra Kohen'in adının geçirilmediği açıklamada,
"İnsanlık suçunu meşrulaştıran hiç kimsenin yayın grubumuz bünyesinde yer alamayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız"
ifadelerine yer verildi.

Everest Yayınları'nın internet sitesinde de Azra Kohen'in kitaplarının satıştan kaldırıldığı görüldü.

Vatandaşlar Kohen'in adı geçmeyince tepki gösterdi: Everest Yayınları'ndan yeni açıklama

Kohen'in adını geçirmeden paylaşım yapan yayınevine vatandaşlar tepki gösterdi.

Everest Yayınları, yaptığı yeni açıklamada,
"Kohen'le yollarımızı ayırdığımızın bilinmesini isteriz."
ifadelerine yer verdi.

Yayınevi, kendilerini hedef gösterdiğini iddia ettiği kişi ve kurumlara dava açacaklarını da duyurdu.

Gelen tepkiler sonrası Everest'ten Kohen'in adının geçtiği ikinci bir açıklama yapıldı.

İsmail Kılıçarslan'dan Everest Yayınları'na Azra Kohen çağrısı: İnsanlığınız varsa kitaplarını satıştan çekersiniz

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 36 bini aşkın Filistinli şehit oldu. İsrail'in son olarak sivilleri göçe zorladığı Refah'ta yer alan kampa düzenlediği saldırıda, bebeklerin kafası koptu, insanlar diri diri yanarak can verdi. Yazar Azra Kohen, 46 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra bir takipçisine verdiği cevapta skandal ifadeler kullandı. Filistinlilerin çocuklarını, bombaların atılacağı yerlere 'uyarılar yapılmasına rağmen bilerek götürdüğünü' iddia eden Kohen, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor." dedi. Kohen'in söz konusu skandal çıkışı tvnet'te ekranlara gelen Siyaseten programında ele alındı. Katil İsrail'e arka çıkan söylemlerde bulunan Kohen'i sert sözlerle eleştiren Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, "Allah'ın laneti senin üzerine olsun. Bugünden itibaren Azra Kohen'le ilgili sorunum var benim. Niye çünkü Siyonist olduğu ortaya çıktı. Bugünden itibaren Everest Yayınları'na baskı yapacağım. 'Şu kadarcık insanlığınız varsa yarın bütün kitaplarını satıştan çekersiniz' diye. Yarından itibaren Milli Eğitim Bakanlığına 'eğer bir kere daha bu kadını herhangi bir etkinliğinizde görürsem sizin kim olduğunuza bakmadan feryadı figan koparacağım' diye yarın söyleyeceğim." dedi. Kılıçarslan, Gazeteci Ersin Çelik'in, "Vatandaşlıktan çıkarılması gerekmiyor mu?" söylemlerine de, "Tabi ki de gerekiyor." ifadeleriyle destek verdi.



#Azra Kohen
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