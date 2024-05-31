Soykırım destekçisi Azra Kohen'in adını geçirmemişlerdi: Everest Yayınevi'nden tepkiler sonrası yeni açıklama

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 36 bini aşkın Filistinli şehit oldu. İsrail'in son olarak sivilleri göçe zorladığı Refah'ta yer alan kampa düzenlediği saldırıda, bebeklerin kafası koptu, insanlar diri diri yanarak can verdi.
Everest Yayınları, Kohen'i kapının önüne koydu
Vicdan sahibi vatandaşların isyanı sonrası birçok kitapevi harekete geçerek sözde yazarın kitaplarını satıştan kaldırdı. Gözler ise soykırım destekçisi Kohen'in yayınevi olan Everest'e çevrildi.
Everest Yayınları, gelen ilk tepkiler sonrası Instagram hesabındaki gönderilerini yorumlara kapattı. Ancak katliam karşıtı vatandaşların baskısına dayanamayan yayınevi geç de olsa bir açıklama paylaştı.
Everest Yayınları'nın internet sitesinde de Azra Kohen'in kitaplarının satıştan kaldırıldığı görüldü.
Vatandaşlar Kohen'in adı geçmeyince tepki gösterdi: Everest Yayınları'ndan yeni açıklama
Kohen'in adını geçirmeden paylaşım yapan yayınevine vatandaşlar tepki gösterdi.
Yayınevi, kendilerini hedef gösterdiğini iddia ettiği kişi ve kurumlara dava açacaklarını da duyurdu.