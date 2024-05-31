Soykırım destekçisi Azra Kohen'in adını geçirmemişlerdi: Everest Yayınevi'nden tepkiler sonrası yeni açıklama

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 36 bini aşkın Filistinli şehit oldu. İsrail'in son olarak sivilleri göçe zorladığı Refah'ta yer alan kampa düzenlediği saldırıda, bebeklerin kafası koptu, insanlar diri diri yanarak can verdi. Yazar Azra Kohen, 46 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra bir takipçisine verdiği cevapta skandal ifadeler kullandı. Filistinlilerin çocuklarını, bombaların atılacağı yerlere 'uyarılar yapılmasına rağmen bilerek götürdüğünü' iddia eden Kohen, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor." dedi. Kohen'in söz konusu skandal çıkışı tvnet'te ekranlara gelen Siyaseten programında ele alındı. Katil İsrail'e arka çıkan söylemlerde bulunan Kohen'i sert sözlerle eleştiren Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, "Allah'ın laneti senin üzerine olsun. Bugünden itibaren Azra Kohen'le ilgili sorunum var benim. Niye çünkü Siyonist olduğu ortaya çıktı. Bugünden itibaren Everest Yayınları'na baskı yapacağım. 'Şu kadarcık insanlığınız varsa yarın bütün kitaplarını satıştan çekersiniz' diye. Yarından itibaren Milli Eğitim Bakanlığına 'eğer bir kere daha bu kadını herhangi bir etkinliğinizde görürsem sizin kim olduğunuza bakmadan feryadı figan koparacağım' diye yarın söyleyeceğim." dedi. Kılıçarslan, Gazeteci Ersin Çelik'in, "Vatandaşlıktan çıkarılması gerekmiyor mu?" söylemlerine de, "Tabi ki de gerekiyor." ifadeleriyle destek verdi.