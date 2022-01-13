Gündem Suriyeli Nayifi gaspçılar öldürdü
İSTANBUL

Suriyeli Nayif’i gaspçılar öldürdü

Körfez medyasının “ırkçı saldırı” diye servis ettiği olay, gasp cinayeti çıktı. Katil zanlıları, gasp için Suriyelilerin evini basıp Nayif el Nayif’i öldürdüklerini itiraf etti.

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Şahin Şen Yeni Şafak
​Suriyeli Nayif’i gaspçılar öldürdü
Nayif el Nayif

İstanbul Bayrampaşa’da “ırkçı cinayet” diye pazarlanan Suriyeli Nayif el Nayif’in öldürülmesi olayının “gasp cinayeti” olduğu ortaya çıktı.

Olayın ardından titiz bir çalışma yürüten Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Polis, cinayetin gasp için işlendiği tespitinde bulundu. Şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Körfez medyası ve bazı mülteci dernekleri olayı “ırkçı saldırı” diye manipüle etse de cinayetin detaylarına Yeni Şafak ulaştı. Katil zanlısı Afganistanlı Abdulkahhar N. ve Türk vatandaşı Abdulkadir F.’nin olaydan önce kaçak alkol içtikleri ve gaspı alkollü şekilde yapmaya kalkıştıkları ifadelere yansıdı. Abdulkahhar N., gasp için kendilerini azmettiren Abdulkadir F.’nin “Suriyeliler bana küfretti. Birer bardak daha içip kavga etmeye gidelim” dediğini söyledi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Abdulkadir F.’nin yönlendirmesiyle Suriyelilerin evine gittiklerini anlatan Abdulkahhar N., “Ben, Abdulkadir, N.M. ve M.K. yukarı çıktık. Abdulkadir cep telefonundan polis telsizi sesi açtı. Kapıyı 3 kişi açtı. Abdulkadir odada uyuyan Nayif el Nayif’e saldırıp öldürdü” dedi.

Abdulkadir F. ise Suriyelilerle aralarında daha önceden kavga olduğunu iddia ederek suçu Afgan şüpheliye attı: “Abdulkahhar N. Suriyelilerin kapısını tekmeleyip kırdı, içeri girdik. Sağdaki odaya girdi. Odadan bağırışma sesleri geldi. İçeri girdiğimizde Abdulkahhar N.’nin yakasından tuttuğu Suriyeli Nayif el Nayif’i

sol göğsünden bıçakladığını gördüm. ‘Ne yaptın sen?’ diye sorduğumda, ‘Boşver, hak etti o’ dedi. Kanlı bıçağı apartmanda bizi bekleyen M.K. ve N.M.’ye gösterip ‘Bakın ne oldu, gördünüz mü’ dedi. Sonra hepimiz olay yerinden dağıldık.”

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