Suskunluğunu bozuyor

Meral Akşener.
Akşener’in hem mart yerel seçimine hem de uzun vadeli olarak 2028 seçimlerine ilişkin sinyaller vermesi bekleniyor. Akşener’in beklenenden aksine CHP’ye haziran kurultayında olduğu gibi sert bir çıkışta bulunmayacağı belirtiliyor. Kocatepe eteklerinde düzenlenecek açık hava toplantısına 81 ilden teşkilatlar davet edildi. Etkinlikte Akşener’in konuşmasında teşkilata dönük mesajların da ağırlıklı olacağı ifade edildi. Seçim sürecinde teşkilatlardan beklenen performansın görülmediği İYİ Parti’de dile getirilmişti.