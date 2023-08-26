Suskunluğunu bozuyor

İYİ Parti Uşak İlçe Başkanı Hakan Savaş ve yaklaşık 15 partili, zehir zemberek açıklamalar yaparak istifa etti. Savaş, açıklamasında Meral Akşener'in ve genel merkez yöneticilerinin para kazanmak için parti kurduğunu, milletvekilliği sıralarının satıldığını söyledi. Savaş, "Akşener’in yanında şu anda Gaziantep’te sahtekarlıktan ceza almış, PKK finansörü bir milletvekili, tefecilikten ceza almış bir tefeci ve milletvekilliği sırasını parayla satın almış vekiller var. Yazıklar olsun" dedi.