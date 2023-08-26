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Suskunluğunu bozuyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, özellikle eski ortakları tarafından merak edilen beklenen açıklamasını bugün Afyonkarahisar’da yapacak.

Mehmet Güney
04:00 . 26/08/2023 السبت
Yeni Şafak
Meral Akşener.

Meral Akşener.

Akşener’in hem mart yerel seçimine hem de uzun vadeli olarak 2028 seçimlerine ilişkin sinyaller vermesi bekleniyor. Akşener’in beklenenden aksine CHP’ye haziran kurultayında olduğu gibi sert bir çıkışta bulunmayacağı belirtiliyor. Kocatepe eteklerinde düzenlenecek açık hava toplantısına 81 ilden teşkilatlar davet edildi. Etkinlikte Akşener’in konuşmasında teşkilata dönük mesajların da ağırlıklı olacağı ifade edildi. Seçim sürecinde teşkilatlardan beklenen performansın görülmediği İYİ Parti’de dile getirilmişti.




#Meral Akşener
#İYİ Parti
#Siyaset
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