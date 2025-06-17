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TAG Otoyolu'nda devrilen tır alev topuna döndü

TAG Otoyolu'nda devrilen tır alev topuna döndü

22:2517/06/2025, Salı
IHA
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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep kesimi Çöçelli mevkisinde yağ yüklü tır, kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak yol kenarındaki araziye savruldu. Olay sonrası devrilen tırda yangın çıktı. Kaza sonrası tır kısa sürede alev topuna döndü. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda bitkisel yağ yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, alev alev yanan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, akşam saatlerine doğru Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep kesimi Çöçelli mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, R.K. yönetimindeki 27 ATP 970 plakalı bitkisel yağ yüklü tır, kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak yol kenarındaki araziye savruldu.

Devrilen tır alev topuna döndü, yangın araziye sıçradı

Olay sonrası devrilen tırda yangın çıkarken, yaralanan sürücü güçlükle kendisini araçtan dışarı attı. Kaza sonrası tır kısa sürede alev topuna dönerken yangın arazide otlar ve ağaçlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü

Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tırda ve arazide çıkan yangın ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle önce kontrol altına alındı, daha sonrasında ise söndürüldü.

Kaza nedeniyle otoyol trafiğinde aksama yaşandı

Yangın ve kaza nedeniyle trafik ekiplerince ulaşıma kapatılan TAG Otoyolu Gaziantep batı gişeleri kesimi, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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