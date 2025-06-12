Tam 2 milyon TL değerinde: Gaziantep'te ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, Şehitkâmil ilçesinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahsa ait işyerine baskın yapıldı. İş yerinde yapılan aramalar neticesinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 150 bin TL olan 650 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ile bin 750 adet gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.