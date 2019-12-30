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KARABÜK

Tarihi Cinci Hanı geçmişten geleceğe uzanıyor: Dünyanın birçok ülkesinden buraya gelen misafirlerimiz var

Tarihi Cinci Hanı geçmişten geleceğe uzanıyor: Dünyanın birçok ülkesinden buraya gelen misafirlerimiz var

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki 374 yıllık Cinci Hanı, ilçeye gelenlere konaklama ve restoran hizmeti veriyor. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan hanı işleten İbrahim Dereli, "Han otel işletmeciliği olarak kullanılıyor. İki restoranı var ve gezi alanı olarak kullanılıyor. Misafirlerimiz burayı geziyorlar. Burayı gezenlerden ücret alınmıyor. Dünyanın birçok ülkesinden buraya gelen misafirlerimiz var." dedi.

Haber Merkezi AA
Han otel işletmeciliği olarak kullanılıyor.
Han otel işletmeciliği olarak kullanılıyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki 374 yıllık Cinci Hanı, yerli ve yabancı turistlere konaklama ve restoran hizmeti sunuyor. Sultan 1. İbrahim zamanında Safranbolulu Molla Hüseyin Efendi tarafından 1645'te yaptırılan Cinci Han, ihtişamını koruyor.

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Osmanlı şehir hanlarının klasik plan şemasına göre yapılan ve avlusunda havuz bulunan Cinci Hanı, 300 metrelik yer altı tüneliyle kentin atık suları ile kanalizasyonların disipline edildiği büyük bir kanyonun üzerinde yer alıyor.

Yaklaşık 300 yıl önce yapılmış banyolu ağa odasıyla da misafirlerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Develerin ve atların konulduğu iki büyük alanı bulunan, iki kattaki dönemin taş işçiliğinin en güzel örneği 63 odasıyla Cinci Hanı, Türk demir işçiliğinin en güzel örneklerinden olan 3 ton ağırlığındaki giriş kapısı, kilit ve anahtarıyla da dikkati çekiyor.

Uzun yıllar kervansaray olarak tüccarlara hizmet verdikten sonra bir süre ilçe esnafı tarafından depo olarak kullanılan, 2004 yılında orijinaline sadık kalınarak yapılan restorasyonun ardından yeniden kullanımına sunulan han, bugün 22 standart, 2 süit ve 1 han ağa odasıyla otel ve restoran olarak yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

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18, 19. ve 20. yüzyılda inşa edilen ünlü Safranbolu konakları manzarasıyla misafirlerini büyüleyen han, yöreye özgü dekorasyonu, yaklaşık 300 yıl önce yapılmış banyolu ağa odasıyla da misafirlerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Dünyanın birçok ülkesinden buraya gelen turistler var.

"Dünyanın birçok ülkesinden buraya gelen misafirlerimiz var"

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan hanı işleten İbrahim Dereli, yaptığı açıklamada, yapıldığı dönemde tüccarların bu handa 3 gün boyunca ücretsiz misafir edildiğini söyledi.

Hanın, ilçenin en önemli yapılarından biri olduğunu belirten Dereli, "Han otel işletmeciliği olarak kullanılıyor. İki restoranı var ve gezi alanı olarak kullanılıyor. Misafirlerimiz burayı geziyorlar. Burayı gezenlerden ücret alınmıyor. Dünyanın birçok ülkesinden buraya gelen misafirlerimiz var." diye konuştu.

Cinci Hanı, 300 metrelik yer altı tüneliyle kentin atık suları ile kanalizasyonların disipline edildiği büyük bir kanyonun üzerinde yer alıyor.

"Her sabah vakıf duası ile açılıyor ve her gece vakıf duası ile kapatılıyor"

Altyapı projesi 20 yıl süren hanın eşsiz mimariye sahip olduğunu dile getiren Dereli, şöyle devam etti:

"O dönemde Fransa'da, İngiltere'de atıklar pencereden atılırken bu hanın 20 yıl altyapı projesi sürmüş. İlk ters dubleks mimarisi bu handa kullanılmış. Han yapılırken Safranbolu'yu geliştireceğini düşünerek yanına hamam ve tabakhane yapılmış. Han kanyon üzerinde kurulmuş, altından dere yatağı geçiyor. Giriş kapısı orijinal bir kapı. Bir kanadı 1,5 ton. Burası kale korunaklı yapılmış bir han. O kapı her sabah vakıf duasıyla açılıyor ve her gece vakıf duasıyla kapatılıyor. Buranın kilidi Kastamonu Müze Müdürlüğünde."

Dereli, Safranbolu'ya ve hana ilginin yoğun olduğunu anlatarak, "Safranbolu'ya gelen misafirler ilk önce hanı ziyaret ediyor. Cinci Hanı 374 yıllık bir han. UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu'nun en değerli yapısı. İlçeye gelen turistlerin uğrak yeri. İnsanlar ilk önce hana gelip gezip görmek istiyorlar. Biz de misafirlerimize rehberlerimiz aracılığıyla hanla ilgili bilgileri veriyoruz. Burada Safranbolu'ya özgü yemekler de yapılıyor." ifadelerini kullandı.

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