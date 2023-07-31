Tekel bayisindeki saldırı sonrası ekipler bölgede kuş uçurtmuyor: Esenyurt'ta 102 ayrı noktada 2 bin 112 polisle asayiş uygulaması

Esenyurt'ta tekel bayisinde iki kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı sonrası sosyal medyada da algı operasyonunun tetiği çekildi. Twitter'da oluşturulan ve kısa sürede 'gündem maddesi' haline getirilen 'tekel' etiketinin arkasında FETÖ ve terör örgütü PKK ilintili bot hesapların olduğu öğrenildi. Bugün saat 17.10 itibarıyla Twitter'da yapılan çalışmalar neticesinde "Tekel" etiketi altında paylaşımda bulunan 35.368 hesaptan 9.220'sinin bot hesap olduğu tespit edildi. Geriye kalan 26148 isimli hesaptan ise 5136’sının FETÖ; 2898’inin de terör örgütü PKK bağlantılı hesap olduğu ortaya çıktı.