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Tekel bayisindeki saldırı sonrası ekipler bölgede kuş uçurtmuyor: Esenyurt'ta 102 ayrı noktada 2 bin 112 polisle asayiş uygulaması

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki kişinin ölümüyle gerçekleşen tekel bayisindeki saldırı sonrası güvenlik güçleri alarma geçti. İlçede 102 ayrı noktada toplam 2 bin 112 personelin katıldığı genel asayiş uygulaması yapıldı. Ekiplerin kuş uçurtmadığı, 6 drone ve 3 helikopter destekli uygulamada, tekel bayisi saldırısının firari şüphelilerinin de arandığı öğrenildi.

00:10 . 31/07/2023 Pazartesi
AA
Esenyurt'ta 2 bin 112 polisin katıldığı genel asayiş uygulaması düzenlendi.

Esenyurt'ta 2 bin 112 polisin katıldığı genel asayiş uygulaması düzenlendi.

İstanbul Esenyurt'ta, 102 ayrı noktada toplam 2 bin 112 personelin katıldığı genel asayiş uygulaması yapılıyor.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Güven Timleri Şube Müdürlükleri ve ilgili birimlerin katıldığı uygulamada durdurulan araçlar ekiplerce aranıyor.

Sürücü ve yolcuların kimliklerinin kontrol edildiği uygulamaya toplam 102 ayrı noktada 612 ekip ve 2 bin 112 personel katılıyor.

Esenyurt'taki ana arter ve girişlerde, 6 drone ve 3 helikopter destekli uygulamada ilçedeki bir tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari şüphelilerinin de arandığı öğrenildi.





#Esenyurt
#genel asayiş uygulaması
#SİLAHLI KAVGA
#tekel bayisi
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