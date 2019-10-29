Tekerlekli sandalyeli gaziden İstiklal Marşına duygulandıran saygı: Ayağa kalktığım için bacağım şişti ama marş okunurken oturamazdım

Tüm Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Adana’da da Uğur Mumcu Meydanında yapılan resmi törenle halkında katılımıyla bayram coşkuyla kutlandı.

Sert, tekerlekli sandalyeye mahkum olsa bile ayağa kalmak gerektiğini belirtti.

Güçlükle ayağa kalkarak selam durdu

5 yıl önce Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada bacağına isabet eden 5 kurşunla yaralanıp gazi olan ve tekerlekli sandalyeye mahkum Mehmet Sert (45) de tören alanına bayramı kutlamak için gelenler arasındaydı.

OYNAT Hakkari'de duygulandıran görüntüler: İstiklal Marşı okunurken güçlükle ayağa kalkıp selam durdu Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 yıl önce bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada bacağına isabet eden 5 kurşun nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan gazi Mehmet Sert, Cumhuriyet Bayramı törenlerinde İstiklal Marşı okunurken güçlükle ayağa kalkıp selam durdu. BiP'te paylaş

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Tekerlekli sandalyesinden protokolün yan tarafından bayramı takip eden Sert, sıra İstiklal Marşına geldiği zaman güçlükle ayağa kalkarak selam durdu.

PKK’lıların sıktığı mermilerin bir kısmı hala bacağında olduğu için ayağa kalkamayan kalksa da bacağı şişen Sert, İstiklal Marşını duyunca ayağa kalkıp selam durması bayrama gelen vatandaşların dikkatini çekti.

Sert, İstiklal Marşına okunduğu esnada güçlükle ayağa kalkarak selam durdu.

"Şehitlere ve gazilere saygı için kalktım"

Sert marş bitene kadar asker selamı verip ayakta kaldı. Marşın bitmesiyle yeniden tekerlekli sandalyesine oturup bayramı takip eden Sert, bayram bittikten sonra yaptığı açıklamada marş okunurken tekerlekli sandalyeye mahkum olsa bile ayağa kalmak gerektiğini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Şehitlere ve gazilere saygı için marş okunurken ayağa kalktım. Hele bu bayrak altındayken, şehitler ve gaziler varken selamsız durulmaz. Şehitlerimizin üzerine ant içerek selam durdum. Ayağa kalktığım için bacağım şişti ama marş okunurken oturamazdım."