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Teksas'daki sel felaketinde can kaybı 119'a çıktı

Teksas'daki sel felaketinde can kaybı 119'a çıktı

09:5410/07/2025, الخميس
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Teksas'da sel.
Teksas'da sel.

Kerr ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 119'a yükseldi. Yerel yetkililer felaketin sebep olduğu can kayıpları ve diğer olumsuzluklar hakkında açıklama yaparak, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Kerr ilçesindeki yerel kaynaklar, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama yaptı.


Kaynaklar, açıklamada can kaybı sayısının arttığını belirtti.


Söz konusu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 119'a yükseldiğini belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.


Yetkililer, sellerde can kaybının en çok Kerr bölgesinde yaşandığı, burada 36'sı çocuk 95 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.


Şiddetli yağış sebebiyle nehir taşmıştı


ABD'nin güney eyaleti Teksas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.


Texas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.


Afet bölgesi ilan edilmişti


ABD Başkanı Donald Trump, sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.


Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Donald Trump'ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesini kıstığı Ulusal Hava Durumu Servisini (NWS), felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamamakla eleştirmişti.




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