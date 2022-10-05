Terör örgütleri muhalefet için sahaya indi: Paniğe kapıldılar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, terör örgüterinin seçimde muhalefetin kazanması için sahaya indiğini söyledi.

AK Parti Genel Merkezi’nde önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ana gündem maddesi 2023 seçimlerine yönelik izlenecek yol haritası oldu. Edinilen bilgilere göre; Meclis açılış konuşmasına dikkat çekerek ‘Türkiye Yüzyılı’na girizgah yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu konulu program olacağını hatırlattı.

VERİ TOPLANIYOR

Erdoğan, 2023 seçimlerini işaret ederek hem genel merkezin hem de teşkilatların bu tempoya ayak uydurması gerektiğini belirtti. 2023 Şehir Buluşmaları etkinliklerine değinen Erdoğan, bu buluşmalar kapsamında 32 il 400'e yakın ilçede buluşmaların tamamlandığını, kasım ayının sonuna kadar 81 ilde buluşmaların tamamlanacağını kaydetti. Erdoğan, "Seçimden önce sahaya inerek hem milletin nabzını tutuyor hem de seçim sürecinde atılacak adımlarla ilgili veri topluyoruz" dedi. 2023 seçimlerinin önemine vurgu yapan Erdoğan'ın, "Ülkemizde 20 yıllık kazanımlarımız için bu dönemin kazanılmasının elzem olarak görüyoruz" dediği öğrenildi.

REKLAM

SÖZÜMÜZ MİLLETE

"Seçim hazırlıklarına yavaş yavaş gireceğiz" diyen Erdoğan'ın "Muhalefet kendi iç çekişmeleriyle kavgalarıyla oyalansın. Biz sözümüzü doğrudan milletimize söyleyerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştuğu belirtildi. Erdoğan, "Türkiye'nin atılımlarından rahatsız olan dış çevreler açık açık gizlemeye dahi gerek duymadan bir pervasızlıkla muhalefete destek veriyor. Aynı şekilde terör örgütleri de seçimde muhalefetin kazanması için hem eylemleriyle hem de sivil uzantılarıyla sahada boy göstermeye başladı. Bu tablo bile 2023’te farklı bir sonuç çıkması halinde ülkemizi bekleyen tehlikeyi ortaya koymaya yeterlidir" dedi.

PANİĞE KAPILDILAR

Umutlarını ekonomik sıkıntılara bağlayanların alınan tedbirlerin olumlu etki yaratmasıyla panik havasına girdiğini belirten Erdoğan, yılbaşında yapılacak ekonomik reformlar ve enflasyondaki düşüşle havanın iyice düzeleceğini, bunun da AK Parti'nin sahada elini rahatlatacağını söyledi.

REKLAM

Sandıklara doğru görevlendirme

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz MYK’da bir sunum yaptı. Sunumda, 2023 seçim hazırlıkları kapsamında il seçim başkanlarına ‘sandık kurulları ve görevleri’, ‘seçim işleri başkanlığının görev ve yetkileri’, ‘seçim kurulları’, ‘seçim koordinasyon merkezlerinin kuruluş ve çalışma esasları’ başlıkları adı altında eğitimler verildiğini, bunların yanı sıra dijital anlamda da atılacak adımlar anlatıldı. Sunumda, AK Parti’nin sandıkta olabilecek hile ve hukuksuzluğa karşı anında müdahale edebilmek için YSK’nın bugüne kadarki eski veya yeni tüm kararlarını AK Seçim uygulamasına yüklendiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sandık konusunun önemli olduğuna vurgu yaparak, şu anekdotu anlattığı öğrenildi: “Ben Beyoğlu Belediye Başkan adayı iken, Beyoğlu’nda çok bilinen güvenilir birisi sandıkta görevliydi. Hiç tanımıyordum. Gittim, tanıştım. Sandık konusu çok önemlidir. Meseleye sahip çıkacak olan kişi sandık görevlisidir. Bölgeyi tanıyan, doğru insanların sandıklarda görevlendirilmesi gerekiyor.”

REKLAM

Dünya Yunan zulmüne sessiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, ABD’den Türkiye’ye karşı yardım istediğini kaydederek “Ne yaparsan yap biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız. Yapmaya hazırız” dedi. Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programında bir konuşma yaptı. Erdoğan, “Yunan feribotlarının masum insanları Ege’ye, Akdeniz’e nasıl gömdüğünü izliyoruz, dünyadan ses çıkıyor mu? Hayır. Müslümanlığımızın gereğini yerine getiriyoruz” şeklinde konuştu.

AİLE BÜYÜK BİR SALDIRI ALTINDA

Batı’da İslam ve yabancı düşmanlığının ürkütücü boyutlara vardığını kaydeden Erdoğan satır başlarıyla şöyle konuştu: Veba gibi yayılan nefret suçları, masum çocukları hedef alan kanlı eylemler bu yeni çağın alameti farikaları haline gelmiştir. Materyalist düşüncelerin çare olmadığı felakete sürüklediği gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. Toplumun yapı taşı olan aile müessesinin büyük bir saldırı altında olduğunu görüyoruz. bizim aile yapımızı tehdit etmeye çalışıyorlar. Milleti millet yapan güçlü ailelerdir.

HAKİKAT DİNİ İSLAM’DIR

Gelişmiş denilen ülkelerde evlilik kurumu işlevini yitirmek üzeredir. Bu tehditlere gençlerimiz maalesef maruz kalıyorlar. Tüm kötülüklerin anası olan içki ve uyuşturucuya kadar ciddi sorunlarla boğuşuyor. İnsan onurunun hiçe sayıldığı cahiliye karanlığını, İslam’ın nuru ile saadete dönüştürmüştür. Efendimiz Kuran-ı Kerim’i hayatının her alanında yaşayarak bize örnek olmuştur. Adalet, merhamet, esenlik dini olan İslam, Müslümanların değil, insanların huzur ve selametini ister. Bize düşen elimizdeki reçeteyi doğru yöntem ve güzel üslupla insanlığa ulaştırmaktır. İstismarcılara aldanmayacağız. Hakikat dini İslam’dır. İstismar etmek isteyenlere en güzel cevabı yaşayışımızla vereceğiz.

BU MİLLET EZANINA SAHİP ÇIKTI

Bir zamanlar, birileri ezanımızı aslından değiştirerek, Türkçeleştirerek söylemediler mi? Sonra aslında rücu etti ve bugünkü haliyle nidalar yükselmeye başladı. Zannettiler ki susturacağız, durduracağız. Ne susturabildiler ne durdurabildiler. Bu millet ezanına sahip çıktı. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim. İstikbalimiz de istiklalimiz de sevgisiz, vatansız, bayraksız ve ezansız olmayacaktır. Şehadetleriyle dinimizin temeli olan bu ezanlar tarihimizin mukaddes emanetidir. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim; istiklalimiz de istikbalimiz de sevgisiz, vatansız, bayraksız ve ezansız olmayacaktır.

REKLAM

Korku dilinin İslam’da yeri yok

Hz. Peygamber’in insanlara nezaketli davrandığını vurgulayan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: Hürmetsizlikler karşısında bile soğuk kanlı kalarak, bizlere örnek olmuştur. Asırlar boyunca peygamberlerin izinden giden alimlerimiz, İslam’a bu şekilde davet etmiştir. Maalesef bugün gerek ülkemizde gerek İslam dünyasında sıkıntılı olaylara şahitlik ediyoruz. Burada üzerinde durmamız gereken kimi mecralarda peydah olan şahıslar İslam’ı anlatırken, korkunun diline başvurduklarına şahit oluyoruz. Kaş yapayım derken göz çıkartmanın İslam’da yeri olmadığı açıktır. İslam’ı anlatan kişilerin özenli dil kullanması şarttır. İnsanları münafık diye tanımlayan bu bezirganlara milletimiz itibar etmemelidir. Gerekirse bu konuda yapılar üstü mekanizmanın kurulması değerlendirilmelidir.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni ekonomi modeline yönelik açıklama