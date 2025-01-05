Terörün devri artık sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, “Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler. Bunun dışında üçüncü bir yol yok. Silahın, şiddetin, terörün devri artık sona ermiştir” dedi. Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi’ne katıldı.

BİZE SÖYLEYECEK HİÇBİR SÖZLERİ OLAMAZ

Burada partililere hitap eden Erdoğan, Türkiye’nin ve Türk milletinin çıkarlarını her türlü siyasi mülahazanın üzerinde gördüklerini söyledi. Son 22 yılda hep bu yüksek şuurla hareket ettiklerini, bin kez düşünüp bir söylediklerini, bir adım attıklarını bildiren Erdoğan, “Her seçim döneminde bölücü örgütle sarmaş dolaş olanların bu konuda partimize ve Cumhur İttifakı’na söyleyecek hiçbir sözü olamaz” diye konuştu.

REFERANSIMIZ ÜLKEMİZİN ALİ MENFAATLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim referansımız, daima ülkemizin ali menfaatleri olmuştur. Bugün de tek amacımız, büyük ve güçlü Türkiye yolundaki son engelleri ortadan kaldırmaktır. Allah’ın yardımı, milletimizin de desteğiyle Cumhur İttifakı olarak bunu mutlaka başaracağız. Kim ne derse desin, Türkiye’de kardeşlik kazanacak. Türkiye’de milletimizin maziden atiye uzanan kaderdaşlığı kazanacak. Bölücü örgütün milletimizin fertleri arasında açtığı nifak çukurlarını inşallah kardeşlikle dolduracağız, karşılıklı saygıyla kapatacağız” ifadelerini kullandı.

BİZ BU ÜLKENİN GELECEĞİYİZ

Meyve veren ağacı taşlayanın çok olacağını belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Dolayısıyla birileri bizi yolumuzdan alıkoymak, aşkımızı, şevkimizi kırmak için gayret edebilir. Birileri bizi hedeflerimizden koparmak için yılgınlığa, bıkkınlığa sürüklemek isteyebilir. Birileri bizim milletle aramızı bozmak için bize çamur atabilir, bize kara çalabilir, bize tuzak kurabilir. Bunlara asla prim vermeyeceğiz, asla itibar etmeyeceğiz. Aramızdaki uyumu, koordinasyonu, insicamı bozmaya yeltenenlere kulak asmayacağız. Muhalefetin engellemelerine, iftiralarına, karalama kampanyalarına asla aldırmayacağız. Şunu bir an olsun aklınızdan çıkarmayın, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bu ülkenin geleceğiyiz. Daha nice seneler boyunca inşallah Türkiye’ye hizmet edeceğiz. Milletimizi hayalleriyle, hedefleriyle, ülküleriyle buluşturuncaya kadar hep beraber omuz omuza mücadele edeceğiz.”

SUNİ TENEFFÜSLER İŞE YARAMAZ

Erdoğan, Türk, Kürt ve Arap ayırt etmeksizin artık kimsenin emperyalistlerin bölgesel planlarına taşeronluk yapan teröristlere tahammülü kalmadığını belirterek, şunları kaydetti: “Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler. Bunun dışında üçüncü bir yol yok. Şu hakikati artık herkes kabul etmelidir, silahın, şiddetin, terörün devri artık sona ermiştir. Bölücü terör örgütü kullanım süresini tamamlamıştır. Suni teneffüslerin hiçbiri bölücü örgütü hayata döndüremeyecektir. Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum.”

Projelerden geri adım yok

CHP’nin, yolun medeniyet olduğunu bir türlü kavrayamadığını dile getiren Erdoğan, “Yol demenin, ulaşım, sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demek olduğunu idrak edemediler. Vizyonsuzluk ve tembellik bünyelerine öyle nüfuz etmiş ki ‘istemezük’ dışında bir kelime bilmiyorlar. Allah aşkına böyle siyaset olur mu? Her işe bir kulp takmak, çamur atmak muhalefet midir?” diye konuştu.

AKRABA ÇİFTLİĞİNE ÇEVİRDİNİZ

Muhalefetin bir de utanmadan, sıkılmadan hükümeti yolsuzlukla itham ettiğini söyleyen Erdoğan, “Siz bizi bırakın da önce kendinize bakın, akraba çiftliğine ve arpalığa çevirdiğiniz belediyelerinize bakın. Yolsuzluk, hırsızlık arıyorsanız kendinizi fazla yormayın, şişirilmiş konser faturalarına bakın, balya balya dolarlarla yapılan para kulelerine bakın. Ellerine geçirdikleri her fırsatı belediyelere yağmalamak için kullanıyorlar. Sonra da hükümetimize saldırarak bunun üzerini örtmeye çalışıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

CESARETLERİ VARSA GELSİNLER

“Sayın Özel ve şürekası, Ankara’dan gazel okumayı bıraksın, şayet yürekleri yetiyorsa Çorum’a, Samsun’a, Amasya’ya gelsin ve hızlı trene niçin karşı çıktıklarını burada anlatsın.” diyen Erdoğan, “Şayet cesaretleri varsa bu önemli projenin CHP’yi neden bu kadar rahatsız ettiğini gelsin Samsunlu vatandaşlarıma izah etsin. Kardeşlerim tabii ki biz bunlara bakarak projelerimizden geri adım atmayacağız” ifadesini kullandı.

Suriye’de yeniden bir güneş doğuyor

Suriye’deki son gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz Suriye’ye adım atmadık ama Suriye’yi evelallah her yönüyle ele almak suretiyle şu andaki hale getirdik. Şu anda Suriye’de yeniden bir güneş doğuyor” dedi. Erdoğan, Ordu’da Recep Kara Spor Salonu’nda partisinin 8. Olağan İl Kongresi’nde açıklamalarda bulundu.

SGK’YI BATIRMAK BİR CHP GELENEĞİ

Muhalefetin sıfırdan başlayıp bitirdiği tek bir hizmet olmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: Şadırvan musluğu değiştiriyorlar. Ortada eser, proje, yatırım, hizmet yok ama bakıyorsunuz SGK’ya olan borçları katlanarak artıyor. SGK’yı batırmak anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği. SGK’ya prim borcu en yüksek 10 belediyenin 7’si CHP’li belediyeler. Bunların başında İzmir Büyükşehir Belediyesi yer alıyor. Sırf alacağını talep etti diye ellerinden gelse SGK’yı linç edecekler. Sayın Özel son günlerde çeyrek altın hesabı yapmayı çok seviyor. İzmir Büyükşehir’in SGK’ya kaç çeyrek borcu var, bunun hesabını da kendisi yapsın. Ortada tam olarak art niyetli bir yaklaşım var. Şimdi biz buna sessiz mi kalalım.”

'İçim Yanar'ı Gassal'da dinledim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da bir çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan sohbeti esnasında, AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde salona girdiğinde, vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" parçasının çalınmasının hatırlatılması üzerine, "Ferdi Tayfur'un bu parçasını Gassal'da dinledim" ifadesini kullandı. Erdoğan ardından memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geçti. Kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Siz değerli kardeşlerimin ev ev, kapı kapı dolaşarak inşallah burada AK Parti gücünü çok daha farklı yerlere ulaştıracağınıza inanıyorum. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Burası baba-ana ocağı, öyleyse buradan çok daha farklı bir ses çıkması lazım" dedi.

CHP zihniyeti bir türlü anlamadı

Samsun Şehir Hastanesi, Havza-Vezirköprü ve Çarşamba-Ayvacık yolu gibi kara yolu projesi çalışmalarının da devam ettiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz, şehrimize ve ülkemize yaptığımız bütün bu yatırımları muhalefetin takoz siyasetine rağmen gerçekleştirdik. CHP, Türkiye’de taş üstüne taş koymadığı gibi sadece ve sadece yapılan işi engellemenin peşinde oluyor. İsimler ve yönetimler değişse de CHP’nin hizmet düşmanlığı asla değişmiyor. Şimdi çıkmışlar Çorum’la birlikte Samsun’un da yıllardır beklediği hızlı demir yolu projesine saldırıyorlar. Milletvekilleriyle, televizyonlarıyla, gazeteleriyle, sosyal medyadaki tetikçi figürleriyle günlerdir demir yolu projesini eleştiriyorlar, karalıyorlar. Kendileri vatandaşa hizmet etmedikleri gibi bizim de hizmet götürmemizi istemiyorlar. Onca yıl geçti ama ulaştırma yatırımlarının bir ülke için ne manaya geldiğini CHP zihniyeti bir türlü anlamadı.”







