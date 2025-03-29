Tufts Üniversitesi'nin akademisyenleri Rümeysa Öztürk için yazdı: Onun istikrarlı nazik varlığı olmadan aynı değiliz

Çocuk Çalışmaları ve İnsan Gelişimi Bölüm Başkanı Sara Johnson, Profesör Tama Leventhal ve Doçent ve Lisansüstü Çalışmalar Direktörü Eliot-Pearson'un imzasını taşıyan yazıda gözaltına alınan Rümeysa Öztürk hakkındaki düşüncelerini kaleme alındı. Tufts Üniversitesi'nin Çocuk Çalışmaları ve İnsan Gelişimi Bölümü resmi sitesinden yayınlanan mektupta yer alan ifadeler şöyle;

"Rümeysa'nın kampüsteki varlığı özlendi, çünkü onun samimiyeti ve başkalarına olan ilgisi Tufts'ta derinden hissedildi. Rümeysa bize çocukları koruma, neşe yetiştirme ve kendi derin insanlığımızla bağlantı kurmanın önemini her gün hatırlatan biri olarak öne çıkıyor. Onun istikrarlı, nazik varlığı olmadan aynı değiliz."

Tufts Üniversitesi'nin akademisyenleri ve öğrencileri Rumeysa Öztürk için makale kaleme aldı.

Rol model olarak hizmet ediyordu

"Bir meslektaş öğretim üyesinin açıkladığı gibi, " Rümeysa ile çalışmak bir onur ve ayrıcalıktı. Öğrencilerin değerli ve güçlendirilmiş hissettiği ilham verici ve kapsayıcı bir öğrenme ortamı yaratmak için elinden gelenin fazlasını yapıyor. Rümeysa'nın motivasyonu, sabrı, empatisi ve öğrencilerle etkileşim kurma yeteneği ilham verici. Başkalarının bakış açılarına açık kalırken sürekli olarak yaratıcı ve yenilikçi fikirler sunuyor ve öğrenme topluluğumuz için bir rol model olarak hizmet ediyor. İşbirlikçi ruhu, entelektüel merakı, olumlu tutumu ve öğrenmeye karşı gerçek bir tutku besleme konusundaki olağanüstü yeteneği hepimizin hayatında silinmez bir iz bıraktı."

Misafirperverliğiyle biliniyordu

Resmi katılımlarının ötesinde, Rümeysa bölümümüzdeki herkes için misafirperver bir ortam yaratmaya çalışır ve güçlü akran ilişkileri oluşturmak için diğer öğrenciler arasında bağlantılar kurmasıyla bilinir. Rümeysa, bölümün değerlerini temsil eden bir mozaiğin geliştirilmesinde ve yaratılmasında önemli bir rol oynadı . Bu mozaik artık binamızda tüm ziyaretçilerin görebileceği önemli bir yere sahip. Bir meslektaşımın belirttiği gibi, "Rümeysa nazik, kibar ve hizmet odaklı bir kişidir ."

Arkadaşları Rümeysa'yı bekliyor

Sınıf arkadaşları anlatıyor: "Rumeysa genellikle kampüse ilk gelen kişi olur: su ısıtıcısında su kaynatır ve sıcak bir karşılama ile hazır olur. Bugün hala her yerde bizimle. Bu sabah demlediğimiz Türk çayının içinde; yarın akşam iftarımıza getireceği hamur işlerini planlayarak gelen kutularımızın en üstünde; çocuk televizyonunda mülteci temsiliyle ilgili bir makalede ve renkli bir İstanbul kartpostalında imzasıyla duvarda; her zaman oturduğu kırmızı döner sandalyede..."

Ne olmuştu?

Fulbright burslusu ve Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitiminin son yılında olan Rümeysa Öztürk, ABD’nin Massachusetts eyaletinde iftar yemeğine giderken maskeli ABD (ICE) Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin ajanları tarafından gözaltına alındı. Geçerli bir F-1 vizesi bulunan ve Tufts Üniversitesi'nde eğitim gören Öztürk'ün gözaltına alınmadan iki gün boyunca ajanlar tarafından izlendiği öğrenildi. 2024 yılında bir öğrenci gazetesinde yayınlanan makalede üniversitenin Filistinlilere karşı soykırım yapıldığını kabul etmesi çağrısında bulunan Öztürk, aynı zamanda üniversitenin İsrail bağlantılı şirketlere yatırım yapmaması vurgulamıştı. Makalenin yayınlandığı Boston Globe gazetesi, doktora öğrencisinin tanıdıklarının kendisine liderlik etmediğini ve kendi özgür düşüncelerini ifade ettiklerini yazmıştı.







