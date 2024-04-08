Turizme 9 günlük bayram dopingi

9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle turizmde iç hareketlilik yaşanıyor. Turizmin başkenti Antalya’da tesisler neredeyse tam kapasiteye ulaştı. Şehirdeki 3, 4, 5 yıldızlı otellerin toplamının doluluk oranı yüzde 95’i buldu, ilerleyen günlerde nüfus yoğunluğunun artacağı öngörülüyor. Tatilcilerin gözde adreslerinde turizmcilerin de yüzü güldü.

YOĞUNLUK 2. VE 3. GÜNDE

Otellerin doluluk oranı İzmir Çeşme’de yüzde 80’e çıkarken Muğla Bodrum’da yüzde 60, Aydın Kuşadası’nda ve Marmaris’te yüzde 70’e çıktı. Nisan ayının ilk günlerinde erken başlayan yaz da hareketliliği artırdı. Tatilcilerin uzun bayram arasını ağırlıklı olarak 2-4 günlük konaklamalarla geçirdiği belirtiliyor. Rezervasyonların bayramın 2’nci ve 3’üncü gününde yoğunlaştığı bildirildi.

KAPADOKYA DA TAM KAPASİTE

İç Anadolu'nun yoğun turizm merkezi olan Kapadokya’da ise bayram tatili yoğunluğu nedeniyle otellerin neredeyse tamam doldu. Yüzde 98 oranına ulaşan Kapadokya’da oteller, 9 günlük bayram tatilinde tam kapasite çalışacak. Bayram nedeniyle Müslüman ülkelerden gelen turistlerin de ilgi odağı haline gelen Kapadokya’da Dubai’den gelen yabancı turistler dikkat çekiyor. Bayram tatili boyunca hareketliliğin Kapadokya’ya ‘günübirlik’ şeklinde yoğunlaşması öngörülüyor.

İSTANBUL’A YAKIN YERLER

Çanakkale ve Edremit Körfezi’nde de bayram yoğunluğu erken başladı. İstanbul’a yakın olan lokasyonlarda iç turizm hareketliliği yaşanıyor. Bölgede otel doluluk oranlarının yüzde 80’lere kadar çıkması bekleniyor. Bayram tatili için kapıda vize uygulamasıyla Yunan adalarını tercih edenler de var.







