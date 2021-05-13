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Gündem Türk Jandarmasından Kudüs paylaşımı
POLİTİKA

Türk Jandarmasından Kudüs paylaşımı

Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı etkileyici paylaşım büyük yankı uyandırdı. Kudüs'te Türk askerlerinin fotoğrafını paylaşan Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı; 'Kudüs-ü Şerif Sancağında görevli Türk Jandarması, 1904' notunu paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Jandarmasından Kudüs paylaşımı
​Türk Jandarmasından muhteşem Kudüs paylaşımı.

Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

KUDÜS'TE TÜRK JANDARMASI

Kudüs'te Türk askerlerinin fotoğrafını paylaşan Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı; 'Kudüs-ü Şerif Sancağında görevli Türk Jandarması, 1904' notunu paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da üç gün önce 1904 yılında çekilmiş Kudüs-ü Şerif Sancağı'nda görevli Türk Jandarması'nın fotoğrafını paylaşarak, "Olduğu yerde huzur" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin dört bir yanından 'Aksa' sesi yükseldi: Fatih Camii’nde Kudüs’e destek mitingi düzenlendi
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İsrail’in silahlı güçlerinin, Kudüslü Müslümanlara karşı takındığı saldırgan tutum ülkemizde büyük tepki çekmeye devam ediyor.
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Bugün ise İsrail’in Gazze’ye yaptığı hava saldırısında onlarca sivil insanın ölmesinin ardından, İstanbul’un tarihi mekanlarından birisi olan Fatih Camii’ne toplanan binlerce vatandaş İsrail’e karşı protesto mitingi düzenledi.
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Mitingde zulme uğrayan Kudüslü Müslümanlar için dualar edildi.
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İsrail’in saldırgan tutumu binlerce ağızdan lanetlendi. Açıklanan basın bildirisinin ardından binlerce kişi olaysız bir şekilde ayrıldı.
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Türkiye'nin dört bir yanından 'Aksa' sesi yükseldi: Fatih Camii’nde Kudüs’e destek mitingi düzenlendi
İsrail'in Kudüs'e karşı yapmış olduğu saldırıların ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Fatih Camii'nde toplanan binlerce insan İsrail'e karşı protesto mitingi düzenledi.

Kudüs'te Müslümanların çığlıkları yankılanıyor: Filistinliler Aksa için direniyor
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İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor.
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İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 215 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.
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İsrail polisinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralandı, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirildi.
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Dün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek, 10 kişiyi yaraladı.
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İsrail güçlerinin, Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti ve müdahalesi artarak devam ediyor. İsrail güçleri, sabah saatlerinde MEscid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha müdahale etti.
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Mescid-i Aksa’da ibadet eden saldıran İsrail güçleri, gerçek mermi göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. İsrail güçlerinin müdahalesinde en az 200 Filistinli yaralandı
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Filistin Kızılayı, yaralılar yüzünde ve gözlerinde ciddi yaralanmalar meydana geldiğini açıklarken İsrail güçlerinin, sağlık ekiplerin yaralıları tahliye etmek için bölgeye girmelerine izin vermediğini açıkladı.
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Kudüs'te Müslümanların çığlıkları yankılanıyor: Filistinliler Aksa için direniyor
İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, işgalci Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tuttukları sırada İsrail güçlerinin saldırısına uğradı. Sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirdi. İsrail polisi, Filistinlilere gaz bombası ve ses bombasıyla saldırdı.
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Makas terörü!

Makas terörü!

Takla atan araçtaki üç kişi yaralandı.
Denizdegören polisi aradı

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gören polisi aradı

​Dünyanın en büyük ikinci balinası karaya vurdu.
Netanyahudan katliam emri: Soruşturma komisyonlarından korkmayın

İsrail'in bombardımanına canlı yayında tanık olan TRT muhabiri anlattı.

Şehitliklerde<br>hüzünlü bayram

Şehitliklerde
hüzünlü bayram

Okunan dualar eşliğinde duygu dolu anlar yaşandı.

Gazze'de şehit sayısı 83'e yükseldi.
Kapı kapı dolaşıp<br>yardıma koşuyorlar

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