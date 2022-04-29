Tuzla'daki patlamadan kurtulanlar anlattı: Cuma namazı saatine denk gelmesi felaketten kurtardı

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikada saat 13.00 sıralarında yaşanan patlama sonrası yangın bitişikteki 5 fabrikaya daha sıçradı. 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı patlamada birçok iş yeri ve araçta da hasar meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle kilolarca ağırlıktaki demir parçalar metrelerce uzağa fırladı.

Yaklaşık 150 kilogram olduğu tahmin edilen bir demir parça patlama noktasından 3 bina ileriye düştü. Çevre fabrikalarda büyük hasar meydana geldi. Cam, kapı, çatı ve duvarları kırıldı. Sanayi bölgesinde çalışanların bir çoğunun bayram tatili için ayrılmış olması, yemek saati ve cuma namazına denk gelmesi nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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"HOCA 'DEPREM OLUYOR' DEDİ"

Yan fabrikada çalışan Muharrem Aslan, "Camideydik. Arkadaşlarla gitmiştik. O ara cami baya bir sallandı. Hoca 'deprem oluyor' dedi. Büyük bir patlama oldu. Geldik baktık ortalık facia. Burada olsak sağ çıkmamız imkansızdı. 3-4 arkadaş gitmiştik. Diğer arkadaşlarda işe çıkmıştı henüz fabrikaya gelmemişti. Kazan buraya fırlamıştı. Cami mesafesi 1 buçuk kilometre var. 15-20 dakikaya yürüyerek gidiyoruz. Cuma namazı saatine gelmesi milleti felaketten kurtardı diye düşünüyorum" dedi.

"ABDEST ALIYORDUM, SAKLANDIM"

Bir başka fabrika çalışanı Muammer Ergen, "Lavabodaydım o sıra. Öğle saatiydi abdest alıyordum. İkincisi daha şiddetli oldu. Hemen arabanın arkasına saklandım" diye konuştu.

"BAYRAM NEDENİYLE İŞİ ERKEN BIRAKTIK BU NEDENLE ÇALIŞANLAR ŞANS ESERİ KURTULDU"

Fabrikada yöneticilik yapan Sinan Uçanok ise Ramazan Bayramı nedeniyle işçilerin erken çıktığını belirterek, "Ramazan Bayramı nedeniyle erken çıkmaya karar verdik. İşçiler önden çıktı. Onları uğurlarken bir patlama oldu. Ben içerdeydim, hemen dışarı çıktım. İkinci patlama oldu ve yangın başladı. Bayram nedeniyle işi erken bıraktık. Dolayısıyla içeridekiler de şans eseri kurtuldu" şeklinde konuştu.

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"BAYRAM ARİFESİ OLDUĞU İÇİN KİMSE MASA BAŞINDA DEĞİLDİ"

Kader Yılmaz "Bayram arifesi olduğu için kapatmak üzereydik. Bahçedeydim ses duydum ve masanın altına girdim kafamı kaldırdığımda uçan insan gördüm. Bayram arifesi olduğu için kimse masa başında değildi. Bu durum büyük şanstı" dedi.