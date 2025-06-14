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Üç bin ihale incelendi

Üç bin ihale incelendi

04:0014/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında incelenen ihalelerin sayısı 3 bini buldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İBB iştirakleri İETT, İSKİ, İGDAŞ, KİPAŞ, Medya ve Kültür A.Ş gibi kurumlarının ihalelerini bir bir inceleyerek rapor hazırlıyor. Tespit edilen usulsüzlük hızlı bir şekilde soruşturmaya dahil ediliyor.

SORUŞTURMA 40 DOSYA İLE BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı’na yapılan şikayetler üzerine İBB’deki yolsuzluklar için ilk inceleme talimatı 2021'de verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin, 40 ihale dosyası ile başladığı inceleme 3 bini buldu. İhale veren kurumlar ve bunlara bağlı birimlerin belgelerini isteyen ekipler, belgeleri inceledikten sonra savcılıkla irtibata geçiyor.

EN ÇOK İHALE DESTEK HİZMETLERİNE

Öte yandan İBB’de en çok ihale veren kurumlar da ortaya çıktı. Gıda destek hizmetleri, bakım onarım, yol bakım hizmetleri en çok ihale veren birimler oldu. İSKİ, Park ve Bahçeler, Ulaşım A.Ş. gibi birimlerdeki ihalelerin sayısını az olsa da maddi büyüklükleri dikkat çekti.



#İBB
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