Ümit Özdağ'ın Wilders'liği tescillendi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sosyal medyada sığınmacı karşıtlığı yaptırdığı tescillendi. Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada sığınmacı ve göçmen karşıtlığıyla, Türk düşmanlığına yönelik kamuoyunda nefret içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 27 hesap yöneticisi gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, incelemeler sonucunda iddianame hazırladı. Özdağ'ın halkı kin ve nefrete teşvik etmek için organize ettiği algı operasyonu deşifre oldu.





SURİYELİ NEFRETİ YAYDI

Özdağ'ın, Ambargo TV çalışanı İranlı tutuklu Ramin Saeidi ile yazışmaları ortaya çıktı. Irkçı paylaşımlar yapan Ambargo TV'nin Özdağ'a ait olduğu ve buradan Arap, özellikle de Suriyeli nefreti yayıldığı tespit edildi. Politikasını ırkçılık üzerine yürüten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında da halkı kin ve nefrete teşvik etmek suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.





SAEİDİ’DEN İTİRAF

İddianamede yer alan ifadeler, Özdağ'ın Ambargo TV üzerinden halkı nasıl provoke etmeye çalıştığı ortaya konuldu. Siber araştırma ve dijital materyal incelemeleri sonucu, Özdağ'ın Ambargo TV çalışanı İranlı tutuklu Ramin Saeidi ile yazışmalarında yürüttüğü algı operasyonu açığa çıktı. Saeidi ifadesinde “@ambargo tv” rumuzlu X hesaplarının kendisine ait olmadığını, Özdağ'a ait olduğunu itiraf etti. Söz konusu hesaplar için gönüllü olarak video düzenlediğini belirten Saeidi, paylaşımların içeriğini kendisinin belirlemediğini söyledi.





TALİMAT ÖZDAĞ'DAN

Paylaşılan içeriklerin bizzat Özdağ’ın talimatı olduğunu belirten Saeidi, şunları söyledi: “Ben de bu talepler doğrultusunda videoların kurgu ve edit işlemlerini yapıp benden istendiği gibi kendilerine gösteriyordum. Onların onayından sonra belirtmiş olduğum sosyal medya hesaplarından paylaşıyordum. Yapmış olduğum video kurgu ve editlerinin teyidini ben almıyordum. Ben sadece benden istendiği şekilde düzenleme gerçekleştiriyordum.”





Konuşmamı sona al logo koyma

Dijital materyallardan tespit edilen bazı yazışmalar şöyle:

Ramin Saeidi: Selam Hocam. Ben malzemeleri yeniden gözden geçirip Bekir Ali Bey’le WhatsApp’tan atıp değerlendireceğiz... Saygılar...

Ümit Özdağ: Tamam bekliyorum.





REVİZE EDELİM

Ramin Saeidi: Hocam bir video yaptım uygun bulduysanız yayınlayın. Değişiklik gerekirse yaparım. Suriyelileri siyah beyaz yaptım... Ay-yıldız baştan eklemiyorum ki herkes izlesin... Yoksa bazıları başta ay-yıldız görünce izlemezler.

Ümit Özdağ: Ramin bunu revize edelim. Benim konuşmamı en sona al. Kilis bölümünü çıkart. “Kalacağım” diyen Suriyelileri çıkart. İşsiz Türkler ile başlasın ve devam etsin. Sonra Meral Akşener'in Habertürk'te “Oğlum Suriyeliler iş buluyor” benzeri açıklaması girsin. En son benim açıklamamı koy, hiç logo koyma.





BU OLMAMIŞ

Ramin Saeidi: Selam Hocam son zamanlarda İran ve Taliban resmi görüşmeler yapıyor ve İran bu Afganların Türkiye göçünde ciddi rol alıyor... Bence nedeni İran, Türkiye’yi Güney Azerbaycan için büyük tehdit görüyor. Onun için Türkiye’de etnik çeşitliliğin artışı işine yarıyor. Onu koz olarak Türkiye'ye karşı kullanacak, dikkat edelim. Gelenlerin çoğu Hazara (Fars) hatta Şii... Bu konuyla ilgili bir video İran ve Afgan kaynaklarından Türkçe altyazı yapıp sizin konuşmalarla da bir kombin oluşturmak istiyorum... İran’a itici dokunmadan tabii...

Ümit Özdağ: Bu olmamış Ramin.

Ramin Saeidi: Hocam bu İran Taliban ilişkisi çok korkunç. Çünkü Türkiye Afganistan'da bir çeşit İran'la da savaşacak, bu da ABD'nin işine geliyor... Bu videoyu altyazı yapacağım, bakın. Zarif Taliban’la görüşürken ne diyor, diyor ki “İftihar ediyoruz ki sizin cihat döneminde dış güçlere karşı sizin yanınızdayız.” Bu görüştüğü kişiler Afgan makamları değil. Taliban. Bu konuyu bir çeşit Afgan göçüne bağlayıp sizin Habertürk konuşmanızla kombin yapacağım.

Ümit Özdağ: Tamam.





SEN AL, PARASINI VERİRİM

Ramin Saeidi: Ambargo.tv, ambargo.com, ambargo.org, ambargo.org.tr birini kapsak fena olmaz, ileride işimize yarar.

Ümit Özdağ: Sen al, ben parasını veririm.

Ramin Saeidi: Tamam hocam yarın hallederim.



