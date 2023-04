Urfi’yi fizyoterapist yakalattı

Paket yemek servisi yapan iş yerleri ve her gün düzenli olarak yemek sipariş eden adresleri inceleyen ekipler, villaların birinden her gün aynı saatte bir kişinin dışarı çıkıp yemek aldığını tespit etti. Kimliği belirlenen kişinin, uyuşturucu suçundan çok sayıda sabıkası olduğu ortaya çıktı. Ekipler dört bir yanı güvenlik kameraları ile izlenen villayı yakın takibe aldı. Villaya her gün bir fizyoterapistin gelip gittiği görüldü.