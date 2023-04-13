Urfi’yi fizyoterapist yakalattı

Uyuşturucu madde imal etmek ve ticaretini yapmak suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul’da yakalanan 74 yaşındaki Urfi Çetinkaya, tutuklandı. Çetinkaya’nın yakalandığı operasyonun arkasından filmleri aratmayan bir takip çıktı. 100 kişilik narkotik ekibi hassas bir çalışma yürüttü. Zekeriyaköy’ü adım adım izleyen ekipler, bölgede alan daraltması yaptı. Uyuşturucudan kaydı olanlar tek tek izlemeye alındı.

ÖNCE YEMEK SONRA TERAPİ

Paket yemek servisi yapan iş yerleri ve her gün düzenli olarak yemek sipariş eden adresleri inceleyen ekipler, villaların birinden her gün aynı saatte bir kişinin dışarı çıkıp yemek aldığını tespit etti. Kimliği belirlenen kişinin, uyuşturucu suçundan çok sayıda sabıkası olduğu ortaya çıktı. Ekipler dört bir yanı güvenlik kameraları ile izlenen villayı yakın takibe aldı. Villaya her gün bir fizyoterapistin gelip gittiği görüldü.

ZEKERİYAKÖY’DEKİ VİLLAYA BASKIN

Fizyoterapist A.Ö.’nün, 1980’li yıllardan bu yana tekerlekli sandalyeye mahkum olan Urfi Çetinkaya’nın tedavisi için villaya gelip gittiği tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Emniyeti İstihbarat, Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekipleri Zekeriyaköy Manolya Sokak’taki villaya baskın yaptı. Çetinkaya ile birlikte 5 koruması ve fizyoterapist A.Ö. gözaltına alındı.

TEKNOLOJİ KÖPEKLERİ KULLANILDI

Narkotik köpeklerinin yanı sıra bu operasyonda ilk kez teknoloji köpeklerinden de faydalanıldı. Teknik takip konusunda uzman olan Urfi Çetinkaya, uydu telefonu kullanıyordu. Narkotik Daire Başkanlığı’nca teknolojik araçlara duyarlı olarak eğitilen 2 köpek bu operasyonda görev aldı. “Rio” ve “Athena” isimli köpekler, tuvalet duvarının arkasına gizlenmiş 2 kripto cep telefonunun yerini tespit etti.

Çelik yelek ve zırhlı araçla adliyeye

5 Kasım 2003’te İstanbul’da 1,3 ton, 6 Kasım 2013’te Rize’de 159 kilo, 5 Mayıs 2013’te Artvin’de 103 kilo uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonlarla bağlantılı olarak “uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak” suçlarından yargılanan Urfi Çetinkaya, Interpol tarafından da iki ayrı dosyadan aranıyordu. Hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çetinkaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından dün zırhlı araçla İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Çelik yelek giydirilen Çetinkaya, polislerin yardımıyla zırhlı araca bindirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirilen Çetinkaya, ardından İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. İnfaz Savcılığı’na çıkarılan Çetinkaya tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi. Çetinkaya ile yakalanan 5 korumasının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Eli tetikteydi

Baskın esnasında tekerlekli sandalyede olan Urfi Çetinkaya’nın eli silahındaydı. Firari uyuşturucu baronunun, tekerlekli sandalyenin sağ tarafına gizlenmiş tabancasını tuttuğu görüldü. Çetinkaya için yakalandığı villaya özel sauna, tedavisi için yüzme havuzu, sağlığı için de muayene odaları kurulduğu ortaya çıktı. Diş hekimliği bile bulunan villada, Çetinkaya’nın tüm ihtiyaçları yanındaki korumaları tarafından karşılanıyordu.







