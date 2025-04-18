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Uyuşturucuya geçit yok: Balıkesir'de zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı

Uyuşturucuya geçit yok: Balıkesir'de zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı

19:0518/04/2025, Cuma
AA
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Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Balıkesir'de operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği ile yapılan operasyon sonucu satışa hazır 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zehir taciri üç kişi de gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Narkotik köpeği "Fırtına"nın da destek verdiği operasyonda satışa hazır 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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