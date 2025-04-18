Kütahya'da uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Kütahya'da polis uygulama noktasında uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde uygulama noktasında durdurulan N.E.A isimli şahsın yapılan kontrollerinde, 6 parça halinde, toplamda 587,64 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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