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Vali Gül İstanbul'da artan ekmek fiyatları konusunda uyardı: Kimse kafasına göre fiyat belirleyemez

İstanbul Valisi Davut Gül, İl AFAD Merkezi'nde İlçe Belediye Başkanlarıyla değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda ilçelerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri görüşülürken Vali Gül megakentte değişkenlik gösteren ekmek fiyatlarına değindi. Kimsenin kafasına göre fiyat belirleyemeyeceğini ifade eden Vali Gül, "Kimi yerde 9 liraya, 10 liraya ekmek satışı yapılıyor. Bu konuda halkımızı mağdur etmemek adına Tarım İl Müdürlüğü ve belediyelerimizi etkin fiyat denetimi yapmaya davet ediyorum.” dedi.

Semih Bozkuş
21:23 - 30/11/2023 الخميس
Güncelleme: 21:53 - 30/11/2023 الخميس
Yeni Şafak
İstanbul'da İlçe Belediye Başkanlarıyla yapılan toplantıda sahipsiz sokak hayvanları konusu masaya yatırıldı.

İstanbul'da İlçe Belediye Başkanlarıyla yapılan toplantıda sahipsiz sokak hayvanları konusu masaya yatırıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, İlçe Belediye Başkanlarıyla değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Vali Gül başkanlığındaki toplantıya ilçe belediye başkanları ve il müdürleri katıldı. Katılımcılar, ilçelerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin de görüşlerini dile getirdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ndeki (AFAD) toplantıya; Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, İlçe Belediye Başkanları, il ve ilçe müdürleri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

İstanbul'da ortak sorun sahipsiz sokak hayvanları

Sunum yapan Belediye Başkanları birçok sorunu dile getirirken, ortak sorun hanesinde ise sahipsiz sokak hayvanları yer aldı. İstanbul Valisi Davut Gül, sokak hayvanları konusundaki en olmaması gereken senaryonun şu anki durum olduğunu dile getirdi. Kısırlaştırmanın en kesin çözüm olduğunu söyleyen Gül, hayvan barınaklarının sayısının ve kapasitesinin artırılmasının da mevcut sorunu dizginleme noktasında sonuç verebileceğini belirtti.

Hayvan barınakları için 'ortak finansman' önerisi

İstanbul’da kurulacak hayvan barınaklarının finansman ihtiyacına tüm belediyelerin katkı sunması gerektiğini vurgulayan İstanbul Valisi Davut Gül, konuyla ilgili tüm çözüm önerilerinin masaya yatırılacağını vurguladı.

"Kimse kafasına göre ekmek satış fiyatı belirleyemez"

Vali Davut Gül, yaptığı konuşmada İstanbul’daki ekmek satış fiyatlarındaki değişkenliğe de değindi. İstanbul’da ekmek satış fiyatının 6.50 TL olduğunu vurgulayan Gül, “Kimi yerde 9 liraya, 10 liraya ekmek satışı yapılıyor. Bu konuda halkımızı mağdur etmemek adına Tarım İl Müdürlüğü ve belediyelerimizi etkin fiyat denetimi yapmaya davet ediyorum” dedi.

"Her mahallede afet gönüllüleri olacak"

Vali Gül, yaptığı açıklamada ayrıca, “Afetlerde gönüllü olma meselesi oldukça önemli. İstanbul’umuz büyük bir şehir. Afet durumunda müdahale noktasında her mahallede gönüllüler organize olmalı. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Sıfır Atık Projesi önemli. Her ilçe sıfır atık konusunda çalışmaları ile katkıda bulunuyor. İstanbul Valiliği olarak Bir Çocuk Bir Dilek projesi ile İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na kayıtlı çocuklarımızın 3 dileğinden birini gerçekleştiriyoruz. Kamu açısından bu dilekler zaten gerçekleştiriliyor, belediyeler olarak sizlerin de projeye destek vermesi çok önemli. Hepinize katkılarınız için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Toplantı, yapılan istişareler ile sona erdi.





#Başıboş Köpek Sorunu
#İstanbul
#Hayvan Barınakları
#İstanbul Valisi
#Davut Gül
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