Vatandaş isteyecek Meclis yapacak

AK Parti'nin, TBMM Başkanlığı’ndan Meclis’te yeni bir merkez kurularak, burada vatandaşın hükümetten talep ettiği beklentilere göre kanun teklifi hazırlanmasını talep edeceği öğrenildi. Vatandaş bu merkeze kanun teklifi olarak hazırlanmasını istediği taleplerini iletecek ya da hazırlanan kanun teklifleri ile ilgili önerilerini sunacak. Bu merkezde çalışan yasama uzmanları da vatandaşın taleplerini veya önerilerini toplayarak belirli başlıklar halinde AK Parti grubuna sunacak. AK Parti kurmayları söz konusu merkezle ilgili, “Akademisyenler, üniversiteler, iş dünyası, işverenler, işçiler, çiftçiler, memuru önerilerini göndersin. Siyasi partilerle de bunu paylaşacağız. Toplumun bizden istediği bu başlıklar var, bir araya gelelim uzlaşalım. Herkes metin hazırlasın çıkalım ortaya’ diyeceğiz” dedi.