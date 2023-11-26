|
Gündem

Viking kralı Ayasofya’ya hayran kaldı

Vikings dizisinde ‘Kral Ragnar’ karakteriyle bilinen Hollywood oyuncusu Travis Fimmel, Türkiye ziyaretinde Ayasofya’ya hayran kaldı. Fimmel, “Ayasofya’da o tarihi dokunun insanı etkilememesi imkansız” dedi.

Mehmet Güney
04:00 - 26/11/2023 Pazar
Güncelleme: 06:02 - 26/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Travis Fimmel, Ayasofya’daki Viking yazısına özel olarak baktı.

Travis Fimmel, Ayasofya’daki Viking yazısına özel olarak baktı.

Vikings dizisinde ‘Kral Ragnar’ karakteriyle tanınan ünlü Hollywood oyuncusu Travis Fimmel, Türkiye ziyaretinde en çok Ayasofya’dan etkilendi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın yürüttüğü Türkiye’yi tanıtım çalışmaları kapsamında Hollywood sinemasının ünlü oyuncuları, yönetmenleri ve yapımcıları başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden gezginin uğrak noktası oluyor. Türkiye’nin sahip olduğu kültürel mirası yerinde görmek isteyen dünyaca ünlü yıldız Travis Fimmel duygularını Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, aracılığı ile Yeni Şafak’a anlattı.


BU GEZİ ÇOK ETKİLEDİ

Fimmel’in daha önce Türkiye’ye geldiğini ancak bu kadar detaylı bir gezisinin olmadığını aktaran Mumcu, oyuncunun Ayasofya’yı çok beğendiğini kaydetti. Mumcu, Fimmel’in kendisine aktardığı duyguları şöyle anlattı: “Bu gelişimde İstanbul’un bir tarihi merkez olması, Doğu Roma imparatorluğundan, Bizans’a kadar hatta çok öncesine kadar giden geçmişinin, Osmanlı İmparatorluğu ile günümüze gelen süreci ve gelinen noktayı bizzat görmek beni çok etkiledi. Ayasofya’da o tarihi dokunun insanı etkilememesi imkansız. İstanbul’a ilk geldiğimde İstanbul Havalimanı büyüklüğüne de inanamadım.”


GECESİ AYRI GÜNDÜZÜ AYRI GÜZEL

Mumcu, oyuncunun Ayasofya’da bulundukları esnada ibadet eden insanları rahatsız etmemek için çok dikkat ettiğini belirtti. Fimmel’ın, “Zaten Türk yemeklerinden ve misafirperverliğinden bahsetmeye gerek yok, o dünyaca bilinen bir gerçek. İstanbul kafamda çok daha düz bir şehir diye kalmıştı, şimdi tepeleri görünce bundan da etkilendiğimi söylemeliyim. Özellikle akşam ve gündüzde ayrı ayrı manzaralarla güzelliklerle karşılaşmak gerçekten harika. Ayrıca Ayasofya’da Viking kralına dair detayı görmek de beni çok etkiledi. Buraya gelmek her zaman büyük bir keyif.” dediğini kaydetti.


#Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
#Ragnar Lothbrok
#Travis Fimmel
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TÜMOSAN Konyaspor evinde Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti | ÖZET