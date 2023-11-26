Viking kralı Ayasofya’ya hayran kaldı

Vikings dizisinde ‘Kral Ragnar’ karakteriyle tanınan ünlü Hollywood oyuncusu Travis Fimmel, Türkiye ziyaretinde en çok Ayasofya’dan etkilendi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın yürüttüğü Türkiye’yi tanıtım çalışmaları kapsamında Hollywood sinemasının ünlü oyuncuları, yönetmenleri ve yapımcıları başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden gezginin uğrak noktası oluyor. Türkiye’nin sahip olduğu kültürel mirası yerinde görmek isteyen dünyaca ünlü yıldız Travis Fimmel duygularını Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, aracılığı ile Yeni Şafak’a anlattı.





BU GEZİ ÇOK ETKİLEDİ

Fimmel’in daha önce Türkiye’ye geldiğini ancak bu kadar detaylı bir gezisinin olmadığını aktaran Mumcu, oyuncunun Ayasofya’yı çok beğendiğini kaydetti. Mumcu, Fimmel’in kendisine aktardığı duyguları şöyle anlattı: “Bu gelişimde İstanbul’un bir tarihi merkez olması, Doğu Roma imparatorluğundan, Bizans’a kadar hatta çok öncesine kadar giden geçmişinin, Osmanlı İmparatorluğu ile günümüze gelen süreci ve gelinen noktayı bizzat görmek beni çok etkiledi. Ayasofya’da o tarihi dokunun insanı etkilememesi imkansız. İstanbul’a ilk geldiğimde İstanbul Havalimanı büyüklüğüne de inanamadım.”





GECESİ AYRI GÜNDÜZÜ AYRI GÜZEL

Mumcu, oyuncunun Ayasofya’da bulundukları esnada ibadet eden insanları rahatsız etmemek için çok dikkat ettiğini belirtti. Fimmel’ın, “Zaten Türk yemeklerinden ve misafirperverliğinden bahsetmeye gerek yok, o dünyaca bilinen bir gerçek. İstanbul kafamda çok daha düz bir şehir diye kalmıştı, şimdi tepeleri görünce bundan da etkilendiğimi söylemeliyim. Özellikle akşam ve gündüzde ayrı ayrı manzaralarla güzelliklerle karşılaşmak gerçekten harika. Ayrıca Ayasofya’da Viking kralına dair detayı görmek de beni çok etkiledi. Buraya gelmek her zaman büyük bir keyif.” dediğini kaydetti.



