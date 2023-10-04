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Vitrinde büyük değişim

Meclis kadrosu ve kabinede büyük bir değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, değişimi parti yönetimi ile sürdürecek.

Nur Banu Aras
04:00 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

7 Ekim’de “Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni, Hep İleri” temasıyla toplanacak AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi’nde partiyi yerel seçimlere götürecek kadrolar belirlenecek.


LİSTE MESAİSİ

Ankara Spor Salonu’nda toplanacak kongre öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK listesi üzerinde mesaisini yoğunlaştırdı. Erdoğan, partisini yerel seçimlere taşıyacak kadro için ince eleyip sık dokuyor. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Erdoğan’a liste hazırlığı hakkında bilgi verdi. Erdoğan ayrıca kongre hazırlıklarına dar kurmaylarından bilgi aldı.


DEĞİŞİMİN SON HALKASI

Milletvekili listesinde yüzde 60’ın üzerinde değişiklik yapan Erdoğan, kabinede de iki bakan haricinde tüm kabineyi değiştirmişti. Kongrede Erdoğan’ın, MKYK, Disiplin Kurulu, Etik Kurulu Demokrasi Hakem Heyeti olmak üzere toplamda Genel Merkez Kurulu’nda yer alan 142 isim üzerinde yüzde 65’i bulan bir değişim yapması planlanıyor.


3 DÖNEMLİKLERE MKYK YOLU

Genel seçimlerde 3 dönem kuralına takılarak Meclis’e giremeyen milletvekillerinin yeni MKYK’da değerlendirileceği belirtiliyor. Yapılacak listeyle Meclis ve Genel Merkez ayrımı netleşecek. Mevcut milletvekillerinden sadece tecrübeli olanlardan birkaçı MKYK’ya alınacak.


TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Öte yandan partide tüzük değişikliği de gündemdeydi. Yapılan taslak çalışmada 75 kişilik MKYK listesinin 50’ye çekilebileceği genel başkanvekili sayısının da 1’e düşürüleceği konuşulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuya sıcak bakmadığı öğrenildi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Meclis
#kadro
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