Vitrinde büyük değişim

7 Ekim’de “Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni, Hep İleri” temasıyla toplanacak AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi’nde partiyi yerel seçimlere götürecek kadrolar belirlenecek.

Ankara Spor Salonu’nda toplanacak kongre öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK listesi üzerinde mesaisini yoğunlaştırdı. Erdoğan, partisini yerel seçimlere taşıyacak kadro için ince eleyip sık dokuyor. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Erdoğan’a liste hazırlığı hakkında bilgi verdi. Erdoğan ayrıca kongre hazırlıklarına dar kurmaylarından bilgi aldı.

Milletvekili listesinde yüzde 60’ın üzerinde değişiklik yapan Erdoğan, kabinede de iki bakan haricinde tüm kabineyi değiştirmişti. Kongrede Erdoğan’ın, MKYK, Disiplin Kurulu, Etik Kurulu Demokrasi Hakem Heyeti olmak üzere toplamda Genel Merkez Kurulu’nda yer alan 142 isim üzerinde yüzde 65’i bulan bir değişim yapması planlanıyor.