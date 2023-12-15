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Vitrinde iki fire

Seçime tek başına girme kararı sonrası krizle boğuşan İYİ Parti’de sular durulmuyor.

Mehmet Güney
04:00 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 02:53 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ece Güner, Ahmet Zeki Üçok.
Ece Güner, Ahmet Zeki Üçok.

İYİ Parti içinde ittifak isteyenler cephesinde yer alan ve buna ilişkin de çalıştığı senaryoları basına yansıyan Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok sürpriz bir şekilde görevinden alındı. Üçok, 2022 yılında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanlığına getirilmişti. Kurultay sonrasında ise başkanlık divanına alınmıştı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner de sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Güner, İYİ Parti GİK’in aldığı tek başına seçimlere girme kararının doğru olmadığını kaydederek Ekrem İmamoğlu’nun desteklenmesi gerektiğini savundu.




#siyaset
#İYİ Parti
#yerel seçimler
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