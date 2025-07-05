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Yakalanmamak için 8 ay böyle yaşamış: 'Ayı kapanı' detayı hayrete düşürdü

Yakalanmamak için 8 ay böyle yaşamış: 'Ayı kapanı' detayı hayrete düşürdü

17:085/07/2025, Cumartesi
DHA
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Faruk Duman operasyonla yakalandı.
Faruk Duman operasyonla yakalandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Faruk Duman (31), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve komandoların operasyonu ile saklandığı dağlık alanda yakalandı. Duman'ın yakalanmamak için 8 aydır dağda çadırda yaşadığı, hayvan derilerinden kıyafet yaptığı ve ayı kapanı kurduğu ortaya çıktı.

Tavas ilçesinde hakkında 7 ayrı suçtan 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Faruk Duman'ın evine farklı zamanlarda gece-gündüz giden jandarma ekipleri, kendisine ulaşamadı. Duman'ın yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) devreye girdi. Bölgede araştırma yapan JASAT ekibi, Duman'ın en son 8 ay önce dağlık alana doğru gittiğini belirledi. 'Hırsızlık, uyuşturucu ticareti, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlardan kaydı bulunan Duman'ın yakalanması için önceki gün operasyon düzenledi. Operasyona JASAT'ın yanı sıra Jandarma Asayiş Komando Timleri ile Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de katıldı. Faruk Duman, operasyonla yakalandı.

SÜREKLİ DÜRBÜNLE ÇEVREYİ GÖZETLİYORMUŞ

Yakalandığı bölgede yapılan aramada Faruk Duman'ın kurduğu çadırda yaşadığı, avladığı hayvan derilerinden giysi yaptığı tespit edildi. Duman'ın yakalanmamak için sık sık yerini değiştirdiği de belirlendi. İncelemelerde, yaşadığı yere Hint keneviri ekip, yetiştirdiği de tespit edildi. Ormanlık alan içindeki çadırda 105 gram esrar, muhtelif yaşamsal malzemeler ve ruhsatsız av tüfeği de bulundu. Şüphelinin ektiği kenevirleri sulamak için bir sulama sistemi oluşturduğu, kenevirleri yaban hayvanlarından korumak için de çevresine ayı kapanı tuzağı kurduğu belirlendi. Firarinin dürbün kullanarak, sürekli çevresini gözetlediği ve bu yolla gözlerden uzak kaldığı ortaya çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen Duman, tutuklandı.





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