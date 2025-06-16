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Eşinin kayıp ihbarı yaptığı Salih'in drenaj kanalında cansız bedeni bulundu

Eşinin kayıp ihbarı yaptığı Salih'in drenaj kanalında cansız bedeni bulundu

10:5816/06/2025, Pazartesi
DHA
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Sudan çıkarılan Salih Tel'in cenazesi, polisin yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Sudan çıkarılan Salih Tel'in cenazesi, polisin yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Adana'da eşinin kayıp ihbarı yaptığı Salih Tel'in (32) drenaj kanalında cansız bedeni bulundu. Tel'in bir gün önce bölgeye birlikte gittiği 2 arkadaşı gözaltına alındı.

Salih Tel, cumartesi günü Mehmet C. ve Cuma Ç. ile beraber içki içmek için Bahçelievler Mahallesi'nde drenaj kanalı kenarındaki portakal bahçesine gitti. Akşam eve dönmeyen Salih Tel'e ulaşamayan eşi Kader Tel, dün polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mehmet C.ve Cuma Ç., Salih Tel'in yüzünü yıkmaya gittiğini ancak geri dönmediği söyledi. Bölgede yapılan araştırmada Tel'in motosikleti ve terlikleri drenaj kanalı kıyısında bulundu. Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polislerin yaptığı arama çalışmasında, Tel'in Akdeniz Mahallesi yakınlarında cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Salih Tel'in cenazesi, polisin yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Mehmet C. ve Cuma Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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