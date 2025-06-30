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Adıyaman'da 65 yaşındaki adam tartıştığı eşini tüfekle öldürdü

Adıyaman'da 65 yaşındaki adam tartıştığı eşini tüfekle öldürdü

15:4630/06/2025, Pazartesi
DHA
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Leyla Dolaş'ın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Leyla Dolaş'ın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Ahmet Dolaş (65), tartıştığı eşi Leyla Dolaş'ı (58) av tüfeğiyle öldürdü.

Adıyaman Gerger'de Ahmet Dolaş, evde tartıştığı eşi Leyla Dolaş'a tüfekle ateş etti. Tüfek sesini duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Leyla Dolaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.


Leyla Dolaş'ın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırılırken, Ahmet Dolaş jandarma tarafından gözaltına alındı.





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