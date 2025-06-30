Adıyaman'da 65 yaşındaki adam tartıştığı eşini tüfekle öldürdü

Adıyaman Gerger'de Ahmet Dolaş, evde tartıştığı eşi Leyla Dolaş'a tüfekle ateş etti. Tüfek sesini duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Leyla Dolaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.