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Yangın suçluları cezasız kalmadı

Yeşil vatanın ormanlarına kasteden yangın failleri cezasız kalmıyor. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu yıl başından 23 Haziran'a kadarki 194 yangının faili belirlenirken bunlardan 19'uyla ilgili işlem yapıldı.

Aybike Eroğlu
04:00 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 02:32 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yurdun çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarına yönelik havadan ve karadan çalışmalar sürerken yangındaki kasıt ihtimalleri de araştırılıyor. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre 1 Ocak 2024-23 Haziran 2024 arasını kapsayan dönem itibarıyla çıkan orman yangınlarıyla ilgili çalışmalar kapsamı genişletilerek sürdürülüyor.

194 FAİL YARGIYA İNTİKAL ETTİ

Yangınlara ilişkin Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) üzerinden yapılan veri girişleri ışığında, 23 Haziran itibarıyla çıkan yangınlarda 194 yangının faili tespit edildi. Yangın çıkaran veya çıkan yangınlarda dahli olan şahıslarla ilgili savcılık süreci başlatılırken, olaylarla ilgili hukuki süreçler de sürüyor.

ANIZ YANGINLARI TUTANAKLARDA

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, ekiplerin tüm yangınlarla ilgili gerekli araştırmaları devam ediyor. Yeni Şafak’ın ulaştığı verilere göre, şimdiye kadar orman yangınları sebebiyle 19 kişiye idari para cezası uygulandığı tespit edildi. Öte yandan polis ve jandarma ekiplerince anız yangınlarında tutanak tutulduğu, kaymakamlıklar aracılığıyla idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Ayrıca kanuna göre kasten orman yakan kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.



#Orman Yangını
#ORBİS
#Orman Genel Müdürlüğü
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