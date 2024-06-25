Yangın suçluları cezasız kalmadı

Yangınlara ilişkin Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) üzerinden yapılan veri girişleri ışığında, 23 Haziran itibarıyla çıkan yangınlarda 194 yangının faili tespit edildi. Yangın çıkaran veya çıkan yangınlarda dahli olan şahıslarla ilgili savcılık süreci başlatılırken, olaylarla ilgili hukuki süreçler de sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, ekiplerin tüm yangınlarla ilgili gerekli araştırmaları devam ediyor. Yeni Şafak’ın ulaştığı verilere göre, şimdiye kadar orman yangınları sebebiyle 19 kişiye idari para cezası uygulandığı tespit edildi. Öte yandan polis ve jandarma ekiplerince anız yangınlarında tutanak tutulduğu, kaymakamlıklar aracılığıyla idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Ayrıca kanuna göre kasten orman yakan kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.