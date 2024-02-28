Yapay zeka üzerinden tarikatları ve MEB'i hedef alan Eskinazi'ye AK Partili İnan'dan cevap: Zihniyeti dinozorlaşmış ahlaksız

Muhalif kesimin Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) yönelik 'tarikat' ve 'cemaat' üzerinden başlattığı algı operasyonu saldırılarına Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi de katıldı.

Eskinazi yapay zeka üzerinden tarikatları ve Milli Eğitim Bakanlığını (MEB) hedef alan açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada yapay zekaya eğitimde yer verilmesi gerektiğini ifade eden Eskinazi, Türkiye'nin yerli ve milli üretimlerle yapay zekadan en üst düzeyde istifade ettiğini ve TEKNOFEST kuşağını unutarak, “Milli Eğitim Bakanlığı tarikatlar ve cemaatler ile sözleşme imzalayacağına yapay zeka kuruluşları ile anlaşma imzalamalıdır." sözleriyle tarikatlar ve cemaatler üzerinden MEB'e yönelik algı operasyonuna girişti.

"Yapay zekadan en üst düzeyde istifade eden ülkede bu açıklama çağdışılıktır"

Eskinazi'nin bu algı operasyonuna cevap ise AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan geldi.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan İnan, Eskinazi'nin her seçim öncesi 28 Şubat'ı çağrıştıran sözlerle tuhaf kıyaslamalarda bulunduğunu belirtti.

"Çocuklarımız namaz kılacağına bale yapsın" düşüncesiyle Eskinazi'nin sözlerinin aynı olduğunu ifade eden İnan, "Her geçen ay ihracat rekorları kıran, milli uçaklarını uçuran ve yapay zekadan en üst düzeyde istifade eden bir ülkede bu açıklama çağdışılıktır." dedi.

"Dinozorlaşmış ahlaksızlarla hakettiği şekilde mücadele edeceğiz"

Eskinazi'nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Ege İhracatçılar Birliği'nin Yönetim Kurullarında bulunan beş fahri konsolostan birinin İsrail olduğunu hatırlatarak, "Fahri konsolosu olduğu İsrail’in çocuk katliamlarına ses çıkaramayan bu utanmaz, çocuklarımız ve geleceği ile ilgili söz söyleyecek son kişidir." ifadelerini kullanan İnan, "Bu zavallıyla İzmir ve ihracat kelimelerinin yan yana gelmesi şüphesiz hepimiz için ibretlik ve ders çıkarılması gereken bir hadisedir. Bu vicdanı kör, zihniyeti dinozorlaşmış ahlaksızlarla hakettiği şekilde mücadele edeceğiz." dedi.





Her seçim öncesi aynı isim 28 şubatı çağrıştıran sözlerle tuhaf kıyaslamalarda bulunuyor. “çocuklarımız namaz kılacağına bale yapsın” diyen absürtlük neyse bu açıklamalar da öyle.



Her geçen ay ihracat rekorları kıran, milli uçaklarını uçuran ve yapay zekadan en üst düzeyde… https://t.co/MswIayxwgx — Eyyüp Kadir İnan (@eyupkadirinan) February 28, 2024







