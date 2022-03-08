Yaren leylek 11. kez Bursa'da: Mahallede bayram var

Bursa’da göç yolu beklenen Yaren leylek, 11. yılında da balıkçı Adem Yılmaz ile kavuştu. Günler önce çıktığı göç yolculuğunun sonunda önceki gün köye ulaşan Yaren leylek, dün sabahın ilk ışıklarında soluğu yine Adem Amca’nın kayığında aldı. Şimdi tüm bir yaz birlikte balık tutacaklar.

MASALLARDAKİ GİBİ

Yaren leylek, Karacabey ilçesinde Uluabat Gölü’nün kıyısında yer alan kırsal Eskikaraağaç Mahallesi’nin maskotu oldu. ‘Leylek köyü’ olarak anılan mahallede yaşanan kavuşmaya Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da şahit oldu.

Özkan, “Aynı La Fontaine masallarındaki gibi birlikte balığa çıkıyorlar. Başta Adem amca olmak üzere hikayeyi takip eden herkes Yaren’in köye gelip gelemeyeceğini merak ediyordu. Sonunda Adem Amca ile Yaren leyleğin büyük buluşması gerçekleşti. Yaren leyleğin yuvasına kamera koymuştuk. Artık bu yayını da faaliyete geçireceğiz.” diye konuştu.

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Yaren leyleğin köye gelişiyle hikayeyi merak eden doğa severlerin daha önceki yıllarda olduğu gibi 'Leylek Köyü'ne gelmesi bekleniyor.

YAREN 4. CEMREMİZ

Balıkçı Adem Yılmaz da dünden beri çok büyük heyecan yaşadığını belirterek, şöyle konuştu: “Bu sabah (dün) Yaren’in kayığıma gelmesiyle sevinç yaşadım. Bundan sonra Yaren ile 6 ay boyunca inşallah balık avlayıp arkadaşlık edeceğiz. Çok mutluyum Yarenime kavuştum. Dün evime dönerken yuvaya baktığımda Yaren’i gördüm. O kadar sevindim ki motoru durdurup bir süre onu izledim. Bu sabah da balık tutup Yaren’i besledim.” Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise herkesin merakla beklediği buluşmanın gerçekleştiğini belirterek “Yaren ile birlikte artık dördüncü cemre de düşmüş oldu ülkemize.” dedi.

DERS KİTAPLARINA KONU OLDU

Her baharda Afrika’dan Bursa’ya göçen Yaren leylek, gelir gelmez Adem Yılmaz’ın balıkçı teknesine konuyor. 11 yıldır devam eden bu dostluk, Karacabey Belediyesi tarafından belgesele çekildi. Prag’da ödül kazandı. Onların öyküsü, Avusturya ve Almanya’daki Türk okullarının müfredat kitaplarında ‘Adem Amca ve Leyleğin Öyküsü’ başlığı ile yer aldı. Yunanistan’da bir festivalde de Adem Amca ve Yaren Leylek öyküsü gölge oyunuyla canlandırıldı.

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Kuşlar için özel platform

Trakya’da elektrik direklerine, kuşların akıma kapılmasını önleyen 40 özel platform kuruldu. Trakya Elektrik Dağıtım AŞ’nin (TREDAŞ) elektrik dağıtım hizmeti sağladığı Trakya’da enerji nakil hatlarına kurduğu özel platformlar ile hem leyleklerin akıma kapılarak ölmesini engelliyor hem de enerji arzının kesintiye uğramasının önüne geçiyor. TREDAŞ ve Tekirdağ’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri işbirliği ile son 2 ayda Tekirdağ’da 13, Edirne’de 15 ve Kırklareli’nde 12 özel leylek yuva platformu elektrik direklerine yerleştirildi. Platformların sayıları artırılarak sürecek.

FOTOĞRAF 9 Günlerdir hikayeyi takip edenler tarafından büyük bir merakla ve ilgiyle beklenen Yaren Leylek Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç’taki yuvasına ulaştı. Adem Amca ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren Leylek göçten geldiği günün sabahında Adem Amca ile buluşarak o masalsı anları yeniden yaşattı. Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl olduğu gibi bahar ile birlikte bu yılda göçten dönen leyleklerin evi oluyor. Karacabey Belediyesi tarafındnan Avrupa Leylek Köyleri Birliğinin bir üyesi olan Eskikaraağaç Köyünde balıkçılık yapan Adem Yılmaz, 9 yıl önce kayığına konan yaren leylekle kurduğu dostluk görenleri hayrete düşürüyordu. Hikaye ortaya çıkmasıyla birlikte çığ gibi büyüyünce Uluslarası bir boyut kazandı. Yunanistan geçtiğimiz yıllarda Adem Amca ve Yaren Leylek’in gölge oyununu yaparken, Avusturya ve Almanya’da ders kitaplarına konu olmuştu. Son olarak belgesel filmi yapılan hikaye, ÇEKYA’da düzenlenen Prag Film Ödüllerinde en iyi belgesel ödülü seçilmiş ve Türkiye’ye büyük gurur yaşatmıştı. Yaren’ine sonunda kavuşan Adem Yılmaz yaptığı açıklamada ‘’Bu yıl 1 hafta geç geldi. Ama eşiyle beraber geldi. Bazı leylekler de köyümüze geldi. Özellikle Yaren’in gelmesi beni çok mutlu etti. İnşallah bu yaz her sabah beraber balığa çıkacağız. Onları büyüteceğiz. Yavrularını büyüteceğiz. İnşallah dostluğumuz devam edecek. Bu sene çok korktum. Her sene önce geliyordu çünkü. Ama bu sene sürpriz yaptı. Eşiyle aynı anda geldi ve böyle daha mutlu olduk. İnşallah her sene böyle devam ederiz’ dedi. Belediye Başkanından özel ilgi Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Yaren Leylek’in geldiğinin haberini duyunca Adem Amca’nın mutluluğuna ortak olmak için köye gelip ikiliyle bir araya geldi. Belediye Başkanı Ali Özkan ‘Kamuoyunun merakla, ilgiyle takip ettiği ve sosyal medya aracılığıyla uluslarası bir boyuta ulaşan bu hikâyenin esas kahramanı köyümüze gelmiş. Tevafuk ki dün yuvaları ekiplerimiz temizleyerek; tehlike yabancı ve risk malzemelerden arındırmıştı. Ertesinde Yaren Leylek eşiyle gelip bu yuvalara konmuş. Herkesin \"Yaren Gelecek mi?\" sorusu böylece cevaplanmış oldu’’ dedi. Hikâyeyi ortaya çıkaran doğa fotoğrafçısı Alper tüydeş de yaptığı açıklamada; ‘Herkesin merakla beklediği Yaren Leylek dün gece köydeki yuvasına konup sabah Adem Amca’nın kayığına yeniden kondu. 2020 depremlerle, salgınlarla, savaşlarla, şehitlerle, vefatlarla yurdumuz hatta dünya için felaketlerle başladı. Lakin; günlerdir güzel bir haber olarak bizler Yaren’i bekledik ve sonunda gelerek bizleri sevindirdi. Herkes merakla bekliyordu. Tüm milletimize, toplumuza sevinç, neşe mutluluk getirsin. Gözümüz aydın’’ dedi. Öte yandan köyün maskotu haline gelen ve Adem Amca ile kurduğu dostluk sayesinde gönülleri fetheden Yaren Leylek’in bu yıl Karacabey Belediyesi’nin leylek yuva temizliğinin ardından gelmesi leylek köyünde vatandaşlar arasında ‘yuvasının temizlenmesini bekliyormuş’ esprisine neden oldu. Binlerce kişi gelmesini bekliyordu: Baharın müjdecisi Yaren Leylek yuvasına kondu Baharın müjdecisi haline gelen ve bir insanla kurduğu dostlukla gönülleri feth eden Yaren Leylek'ten sevindirici haber geldi. Köydeki yuvasına eşiyle birlikte konan Yaren, başta Adem Amca olmak üzere tüm köyü sevince boğdu. Sabah ağlarını suya Yaren Leylek için atan Adem Amca, sonunda leyleği kayığına kondurarak bu masalsı dostluğun 9. yılını kutladı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Leylek Köyü'ne giderek buradaki sevince ortak oldu. BiP'te paylaş

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