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BURSA

Yaren leylek 11. kez Bursa'da: Mahallede bayram var

Her bahar Afrika’dan kalkıp Bursa’ya gelen Yaren leylek, bu yıl da sevenlerini mahcup etmedi, Uluabat Gölü kıyısındaki Eskikaraağaç Mahallesi’ni 11. kez şenlendirdi. Günlerdir dostunun yolunu gözleyen balıkçı Adem Yılmaz, “Çok mutluyum, Yaren’ime kavuştum. 6 ay boyunca onunla balık avlayacağız” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yaren leylek 11. kez Bursada: Mahallede bayram var
Yaren leylek bu sene de Bursa'ya geldi.

Bursa’da göç yolu beklenen Yaren leylek, 11. yılında da balıkçı Adem Yılmaz ile kavuştu. Günler önce çıktığı göç yolculuğunun sonunda önceki gün köye ulaşan Yaren leylek, dün sabahın ilk ışıklarında soluğu yine Adem Amca’nın kayığında aldı. Şimdi tüm bir yaz birlikte balık tutacaklar.

MASALLARDAKİ GİBİ

Yaren leylek, Karacabey ilçesinde Uluabat Gölü’nün kıyısında yer alan kırsal Eskikaraağaç Mahallesi’nin maskotu oldu. ‘Leylek köyü’ olarak anılan mahallede yaşanan kavuşmaya Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da şahit oldu.

Özkan, “Aynı La Fontaine masallarındaki gibi birlikte balığa çıkıyorlar. Başta Adem amca olmak üzere hikayeyi takip eden herkes Yaren’in köye gelip gelemeyeceğini merak ediyordu. Sonunda Adem Amca ile Yaren leyleğin büyük buluşması gerçekleşti. Yaren leyleğin yuvasına kamera koymuştuk. Artık bu yayını da faaliyete geçireceğiz.” diye konuştu.

Yaren leyleğin köye gelişiyle hikayeyi merak eden doğa severlerin daha önceki yıllarda olduğu gibi 'Leylek Köyü'ne gelmesi bekleniyor.
Yaren leyleğin köye gelişiyle hikayeyi merak eden doğa severlerin daha önceki yıllarda olduğu gibi 'Leylek Köyü'ne gelmesi bekleniyor.

YAREN 4. CEMREMİZ

Balıkçı Adem Yılmaz da dünden beri çok büyük heyecan yaşadığını belirterek, şöyle konuştu: “Bu sabah (dün) Yaren’in kayığıma gelmesiyle sevinç yaşadım. Bundan sonra Yaren ile 6 ay boyunca inşallah balık avlayıp arkadaşlık edeceğiz. Çok mutluyum Yarenime kavuştum. Dün evime dönerken yuvaya baktığımda Yaren’i gördüm. O kadar sevindim ki motoru durdurup bir süre onu izledim. Bu sabah da balık tutup Yaren’i besledim.” Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise herkesin merakla beklediği buluşmanın gerçekleştiğini belirterek “Yaren ile birlikte artık dördüncü cemre de düşmüş oldu ülkemize.” dedi.

DERS KİTAPLARINA KONU OLDU

Her baharda Afrika’dan Bursa’ya göçen Yaren leylek, gelir gelmez Adem Yılmaz’ın balıkçı teknesine konuyor. 11 yıldır devam eden bu dostluk, Karacabey Belediyesi tarafından belgesele çekildi. Prag’da ödül kazandı. Onların öyküsü, Avusturya ve Almanya’daki Türk okullarının müfredat kitaplarında ‘Adem Amca ve Leyleğin Öyküsü’ başlığı ile yer aldı. Yunanistan’da bir festivalde de Adem Amca ve Yaren Leylek öyküsü gölge oyunuyla canlandırıldı.

Kuşlar için özel platform

  • Trakya’da elektrik direklerine, kuşların akıma kapılmasını önleyen 40 özel platform kuruldu. Trakya Elektrik Dağıtım AŞ’nin (TREDAŞ) elektrik dağıtım hizmeti sağladığı Trakya’da enerji nakil hatlarına kurduğu özel platformlar ile hem leyleklerin akıma kapılarak ölmesini engelliyor hem de enerji arzının kesintiye uğramasının önüne geçiyor. TREDAŞ ve Tekirdağ’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri işbirliği ile son 2 ayda Tekirdağ’da 13, Edirne’de 15 ve Kırklareli’nde 12 özel leylek yuva platformu elektrik direklerine yerleştirildi. Platformların sayıları artırılarak sürecek.

Binlerce kişi gelmesini bekliyordu: Baharın müjdecisi Yaren Leylek yuvasına kondu
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Günlerdir hikayeyi takip edenler tarafından büyük bir merakla ve ilgiyle beklenen Yaren Leylek Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç’taki yuvasına ulaştı. Adem Amca ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren Leylek göçten geldiği günün sabahında Adem Amca ile buluşarak o masalsı anları yeniden yaşattı.
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Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl olduğu gibi bahar ile birlikte bu yılda göçten dönen leyleklerin evi oluyor. Karacabey Belediyesi tarafındnan Avrupa Leylek Köyleri Birliğinin bir üyesi olan Eskikaraağaç Köyünde balıkçılık yapan Adem Yılmaz, 9 yıl önce kayığına konan yaren leylekle kurduğu dostluk görenleri hayrete düşürüyordu.
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Hikaye ortaya çıkmasıyla birlikte çığ gibi büyüyünce Uluslarası bir boyut kazandı. Yunanistan geçtiğimiz yıllarda Adem Amca ve Yaren Leylek’in gölge oyununu yaparken, Avusturya ve Almanya’da ders kitaplarına konu olmuştu.
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Son olarak belgesel filmi yapılan hikaye, ÇEKYA’da düzenlenen Prag Film Ödüllerinde en iyi belgesel ödülü seçilmiş ve Türkiye’ye büyük gurur yaşatmıştı.
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Yaren’ine sonunda kavuşan Adem Yılmaz yaptığı açıklamada ‘’Bu yıl 1 hafta geç geldi. Ama eşiyle beraber geldi. Bazı leylekler de köyümüze geldi. Özellikle Yaren’in gelmesi beni çok mutlu etti. İnşallah bu yaz her sabah beraber balığa çıkacağız. Onları büyüteceğiz. Yavrularını büyüteceğiz. İnşallah dostluğumuz devam edecek. Bu sene çok korktum. Her sene önce geliyordu çünkü. Ama bu sene sürpriz yaptı. Eşiyle aynı anda geldi ve böyle daha mutlu olduk. İnşallah her sene böyle devam ederiz’ dedi.
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Belediye Başkanından özel ilgi Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Yaren Leylek’in geldiğinin haberini duyunca Adem Amca’nın mutluluğuna ortak olmak için köye gelip ikiliyle bir araya geldi.
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Belediye Başkanı Ali Özkan ‘Kamuoyunun merakla, ilgiyle takip ettiği ve sosyal medya aracılığıyla uluslarası bir boyuta ulaşan bu hikâyenin esas kahramanı köyümüze gelmiş. Tevafuk ki dün yuvaları ekiplerimiz temizleyerek; tehlike yabancı ve risk malzemelerden arındırmıştı. Ertesinde Yaren Leylek eşiyle gelip bu yuvalara konmuş. Herkesin \"Yaren Gelecek mi?\" sorusu böylece cevaplanmış oldu’’ dedi. Hikâyeyi ortaya çıkaran doğa fotoğrafçısı Alper tüydeş de yaptığı açıklamada; ‘Herkesin merakla beklediği Yaren Leylek dün gece köydeki yuvasına konup sabah Adem Amca’nın kayığına yeniden kondu. 2020 depremlerle, salgınlarla, savaşlarla, şehitlerle, vefatlarla yurdumuz hatta dünya için felaketlerle başladı. Lakin; günlerdir güzel bir haber olarak bizler Yaren’i bekledik ve sonunda gelerek bizleri sevindirdi. Herkes merakla bekliyordu. Tüm milletimize, toplumuza sevinç, neşe mutluluk getirsin. Gözümüz aydın’’ dedi.
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Öte yandan köyün maskotu haline gelen ve Adem Amca ile kurduğu dostluk sayesinde gönülleri fetheden Yaren Leylek’in bu yıl Karacabey Belediyesi’nin leylek yuva temizliğinin ardından gelmesi leylek köyünde vatandaşlar arasında ‘yuvasının temizlenmesini bekliyormuş’ esprisine neden oldu.
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Binlerce kişi gelmesini bekliyordu: Baharın müjdecisi Yaren Leylek yuvasına kondu
Baharın müjdecisi haline gelen ve bir insanla kurduğu dostlukla gönülleri feth eden Yaren Leylek'ten sevindirici haber geldi. Köydeki yuvasına eşiyle birlikte konan Yaren, başta Adem Amca olmak üzere tüm köyü sevince boğdu. Sabah ağlarını suya Yaren Leylek için atan Adem Amca, sonunda leyleği kayığına kondurarak bu masalsı dostluğun 9. yılını kutladı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Leylek Köyü'ne giderek buradaki sevince ortak oldu.

Yaren Leylek geldi, beklenen buluşma gerçekleşti: Bu yıl 10'ncu kez geldi
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Türkiye'yi Avrupa Leylek köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyünde yaşanan balıkçı ile leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.
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Geçtiğimiz 9 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan 'Yaren', bu yıl 10'ncu kez geldi. Yaren Leylek'in 10'ncu kez gelişi, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Geçen yıllara göre 3 gün geç gelen Yaren Leylek, sabah saatlerinde balıkçı Adem amcanın kayığına konarak, balık yedi. O anlar ise Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından fotoğraflandı.
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YUVASI İZLENEBİLİYOR<br>​<br>​ 'Yaren Leylek ve Adem Amca' hikayesi Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından ortaya çıkarıldıktan sonra, doğaseverler tarafından da ilgiyle takip edilmeye başlandı.
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2019 yılında ise Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, www.yarenleylek.com sitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren Leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.
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\"YAREN LEYLEK BENİM EVLADIM GİBİ\"<br> <br> Yaren Leylek hikayesiyle tanınan balıkçı Adem Yılmaz, “Gelip gelmeyeceğini merak ettim. Çünkü bu yıl üç gün geç geldi. Geleceği konusunda tereddüt etmiştim. Allah'a şükür dün köye bugün de kayığıma geldi. Çok mutluyum. Köyümüz de Yaren Leylek'i çok seviyor. Her sene olduğu gibi köye bu sene de Yaren Leylek geldi. Yaren'in gelmesinden evladımın gelmesi gibi mutluyum. Altı ay boyunca balık tutup, ona yedireceğim. Umarım her yıl gelir ve Adem amcasını sevindirir. Üç evladım vardı, dördüncüsü de Yaren oldu. Yaren'in bu sene özlemini çok çektik. Çok huzurlu ve sevinçliyim. Yaren'le hikayemiz kitap olursa çok güzel olur. Bundan şeref duyarım\" şeklinde konuştu.
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\"HERKESTE HEYECANLI BİR BEKLEYİŞ VARDI\"<br> <br> Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, “Yaren'in yaşı arttığı için bu yıl tedirgin bir bekleyişimiz vardı. Komşu köylere leylekler geldiği için gözümüz hep havadaydı. Bu süreçte Adem amca ile tedirgin bekledik. Leyleklerin ömürleri ortalama 10 yıl, biz Yaren'in 10 ile 14 yaş arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Yaşlı olmasından dolayı göç konusunda tedirgindik. Yaren dün yuvasına geldi ve kondu. Herkeste heyecanlı bir bekleyiş vardı. Biz Yaren'i kayığa konmasından anlıyoruz. Bu sabah Yaren ile Adem amca kavuştu, Yaren kayığa kondu. Bu hikayeyi yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak için sosyal medyada da kampanya başlatıyoruz\" diye konuştu.
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\"6 AYLIK BU YIL DA SONA ERDİ\"<br> <br> Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da, \"Adem Amca ile Yaren'in buluşması bu yıl onuncu kez gerçekleşti. Yarenseverlerin gözü aydın. Yaren Leylek bu yıl köyümüze gelen ilk leylek. Çok mutlu ve sevinçliyiz. Bu durum tüm Türkiye'nin takip ettiği bir konu. Prag Film Festivali'nde bu hikaye ödül aldı. Dünyaya mal olmuş bir konu aslında. Altı aylık hasret sona erdi. Yaren Leylek, onuncu yılda da Adem amcaya kavuştu. Altı ay buradaki sıcak iklimde yaşayan Yaren Leylek, kilometrelerce uzaktan hiç yolunu şaşırmadan yine yuvasına gelmiş oldu. Yaren'in gelmesiyle beraber Eskikarağaç Leylek köyüne insanlar gelmeye başladı. Yaren'e yetişkin olduğu için çip takamadık ama yavrularına bu yıl Karacabey Belediyesi olarak çip takacağız\" dedi.
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Yaren Leylek geldi, beklenen buluşma gerçekleşti: Bu yıl 10'ncu kez geldi
Bursa'da yaşayan Adem amca ile dostluğu filme konu olan Yaren Leylek, Eskikarağaç Leylek köyüne bu yıl 10'ncu kez geldi. 'Yaren Leylek'in gelmesiyle çok mutlu olduğunu söyleyen balıkçı Adem Yılmaz, “Yaren benim evladım gibi. Altı ay boyunca ben balık tutup, ona yedireceğim" dedi.


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