Yaren leylek 11. kez Bursa'da: Mahallede bayram var
Her bahar Afrika’dan kalkıp Bursa’ya gelen Yaren leylek, bu yıl da sevenlerini mahcup etmedi, Uluabat Gölü kıyısındaki Eskikaraağaç Mahallesi’ni 11. kez şenlendirdi. Günlerdir dostunun yolunu gözleyen balıkçı Adem Yılmaz, “Çok mutluyum, Yaren’ime kavuştum. 6 ay boyunca onunla balık avlayacağız” dedi.
Bursa’da göç yolu beklenen Yaren leylek, 11. yılında da balıkçı Adem Yılmaz ile kavuştu. Günler önce çıktığı göç yolculuğunun sonunda önceki gün köye ulaşan Yaren leylek, dün sabahın ilk ışıklarında soluğu yine Adem Amca’nın kayığında aldı. Şimdi tüm bir yaz birlikte balık tutacaklar.
MASALLARDAKİ GİBİ
Yaren leylek, Karacabey ilçesinde Uluabat Gölü’nün kıyısında yer alan kırsal Eskikaraağaç Mahallesi’nin maskotu oldu. ‘Leylek köyü’ olarak anılan mahallede yaşanan kavuşmaya Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da şahit oldu.
Özkan, “Aynı La Fontaine masallarındaki gibi birlikte balığa çıkıyorlar. Başta Adem amca olmak üzere hikayeyi takip eden herkes Yaren’in köye gelip gelemeyeceğini merak ediyordu. Sonunda Adem Amca ile Yaren leyleğin büyük buluşması gerçekleşti. Yaren leyleğin yuvasına kamera koymuştuk. Artık bu yayını da faaliyete geçireceğiz.” diye konuştu.
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YAREN 4. CEMREMİZ
Balıkçı Adem Yılmaz da dünden beri çok büyük heyecan yaşadığını belirterek, şöyle konuştu: “Bu sabah (dün) Yaren’in kayığıma gelmesiyle sevinç yaşadım. Bundan sonra Yaren ile 6 ay boyunca inşallah balık avlayıp arkadaşlık edeceğiz. Çok mutluyum Yarenime kavuştum. Dün evime dönerken yuvaya baktığımda Yaren’i gördüm. O kadar sevindim ki motoru durdurup bir süre onu izledim. Bu sabah da balık tutup Yaren’i besledim.” Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise herkesin merakla beklediği buluşmanın gerçekleştiğini belirterek “Yaren ile birlikte artık dördüncü cemre de düşmüş oldu ülkemize.” dedi.
DERS KİTAPLARINA KONU OLDU
Her baharda Afrika’dan Bursa’ya göçen Yaren leylek, gelir gelmez Adem Yılmaz’ın balıkçı teknesine konuyor. 11 yıldır devam eden bu dostluk, Karacabey Belediyesi tarafından belgesele çekildi. Prag’da ödül kazandı. Onların öyküsü, Avusturya ve Almanya’daki Türk okullarının müfredat kitaplarında ‘Adem Amca ve Leyleğin Öyküsü’ başlığı ile yer aldı. Yunanistan’da bir festivalde de Adem Amca ve Yaren Leylek öyküsü gölge oyunuyla canlandırıldı.
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Kuşlar için özel platform
Trakya’da elektrik direklerine, kuşların akıma kapılmasını önleyen 40 özel platform kuruldu. Trakya Elektrik Dağıtım AŞ’nin (TREDAŞ) elektrik dağıtım hizmeti sağladığı Trakya’da enerji nakil hatlarına kurduğu özel platformlar ile hem leyleklerin akıma kapılarak ölmesini engelliyor hem de enerji arzının kesintiye uğramasının önüne geçiyor. TREDAŞ ve Tekirdağ’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri işbirliği ile son 2 ayda Tekirdağ’da 13, Edirne’de 15 ve Kırklareli’nde 12 özel leylek yuva platformu elektrik direklerine yerleştirildi. Platformların sayıları artırılarak sürecek.