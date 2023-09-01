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Yargıtay Başkanı Akarca'dan yeni adli yıl mesajı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yeni adli yıl dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Akarca mesajında, 2023-2024 adli yılının Türkiye, Türk milleti ve yargı teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulundu.

09:32 . 1/09/2023 Cuma
AA
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 2023-2024 adli yılının Türkiye, Türk milleti ve yargı teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulundu.


Yeni adli yıla ilişkin kutlama mesajı yayımlayan Akarca, şu ifadeleri kullandı:

"Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları ilkelerine bağlı kalarak adalet sistemimize ve yargıya duyulan güveni teminat altına alan, adaletin ve kanun önünde eşitliğin toplum ve devlet hayatının her alanında geçerli olması için fedakarca mesleğini icra eden başta hakim, savcı ve avukatlarımız olmak üzere, tüm yargı çalışanlarımıza ve Yargıtayımızın değerli mensuplarına görevlerinde başarılar diliyor; yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."



#Mehmet Akarca
#Yargıtay Başkanı
#adli yıl
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