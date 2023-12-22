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Yavaş istifaları başladı

İmamoğlu istifalarının yaşandığı İYİ Parti’de şimdi de Yavaş istifaları başladı. Akşener ile Yavaş arasındaki “korkak” polemiğinden sonra, Ankara Milletvekili Yüksel Arslan istifa etti. İYİ Parti’nin seçime kendi adaylarıyla girme kararına karşı çıkan Arslan’ın CHP’ye geçmesi bekleniyor.

04:00 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 06:28 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Meral Akşener
Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan “korkak” polemiğinin ardından istifa geldi. Yavaş’ın eski Özel Kalem Müdürü olan Ankara Milletvekili Yüksel Arslan dün, İYİ Parti’nin Ankara’da aday çıkartacak olmasına ve Mansur Yavaş’a destek verilmemesine tepki göstererek istifa etti. “İYİ Parti'nin Ankara'da büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı seçiminde iş birliği yapmaksızın aday çıkarma kararının uygun olmadığını belirtmek isterim” diyen Arslan’ın CHP’ye geçebileceği konuşuluyor.


İMAMOĞLU SATIN ALDI

Daha önce İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nun, CHP’nin iş birliği teklifini reddetmesinin ardından partinin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını belirterek istifa etmişti. Yüksel Arslan’ın, sosyal medya hesabında Yanıkömeroğlu’nun istifa haberine “İmamoğlu satın aldı” yorumu yapması dikkat çekmişti.


SIRADAKİ SUNAT MI?

İYİ Parti’de istifa dalgasının Yavaş’a yakın isimlerle devam edeceği belirtiliyor. Meclis grubundan 4 ismin daha kopacağı konuşulurken, sıradaki istifa için Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Manisa Milletvekili Şenol Sunat'ın adı geçiyor. Genel Merkez’de üst düzey bazı isimler ve GİK üyelerinin istifa dalgasına katılması, özellikle Ankara il ve ilçe teşkilatlarında istifaların artması bekleniyor. İYİ Partili büyükşehir belediye meclis üyelerinde de kopuşların yaşanacağı, istifa edecek isimlerin CHP’den aday olabileceği kaydediliyor.


#politika
#İYİ Parti
#istifa
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