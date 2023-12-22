Yavaş istifaları başladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan “korkak” polemiğinin ardından istifa geldi. Yavaş’ın eski Özel Kalem Müdürü olan Ankara Milletvekili Yüksel Arslan dün, İYİ Parti’nin Ankara’da aday çıkartacak olmasına ve Mansur Yavaş’a destek verilmemesine tepki göstererek istifa etti. “İYİ Parti'nin Ankara'da büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı seçiminde iş birliği yapmaksızın aday çıkarma kararının uygun olmadığını belirtmek isterim” diyen Arslan’ın CHP’ye geçebileceği konuşuluyor.

İYİ Parti’de istifa dalgasının Yavaş’a yakın isimlerle devam edeceği belirtiliyor. Meclis grubundan 4 ismin daha kopacağı konuşulurken, sıradaki istifa için Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Manisa Milletvekili Şenol Sunat'ın adı geçiyor. Genel Merkez’de üst düzey bazı isimler ve GİK üyelerinin istifa dalgasına katılması, özellikle Ankara il ve ilçe teşkilatlarında istifaların artması bekleniyor. İYİ Partili büyükşehir belediye meclis üyelerinde de kopuşların yaşanacağı, istifa edecek isimlerin CHP’den aday olabileceği kaydediliyor.