Yavaş'ın kara propagandası elinde patladı: Altınok’un Antalya’da 600 dairesi olmadığı belgelerle ispatlandı

“Bunların hepsi tazminatlarını ödeyecekler, yalan, çamur, iftira. Hanı Altınok adına 600 tane daire vardı hani tapularını çıkaramadı. Yalan söylüyorlar siz de yalan üzerine bize soru soruyorsunuz. Ben değil Yavaş istifa etmeli iddiasını ispat etmediği için ve söylediği yalanları, çamurları ve iftiraları ispat etmediği için bana değil ona sorun. Zerre onuru varsa onun istifa etmesi lazım. Turgut Altınok diye var mıydı bir belge ve gördünüz mü bir tapu? Altınok adına Antalya’dan varsa tapu bulun getirin istifa etmeyen namert ve şerefsizdir ama bunu iddia edip hala istifa etmeyenler de namert ve şerefsizdir dedim. Hem yalan söylüyorlar hem ispatlayamıyorlar hem de attıkları çamurun içinde boğuluyorlar. Antalya’da Turgut Altınok diye bir tapu yok bunların özür dileyip istifa etmesi lazım. Zerre ahlakları edepleri varsa sana yalan söyledik iftira attık sana özür diliyoruz demeleri lazım.”