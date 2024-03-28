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Yavaş'ın kara propagandası elinde patladı: Altınok’un Antalya’da 600 dairesi olmadığı belgelerle ispatlandı

Mal varlığını açıklayan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altonok’un hakkında mesnetsiz, hiçbir resmi evrak ve belgeye dayanmayan Antalya'da 600 dairesi daha olduğunu iddialarını bir TV kanalında Gazeteci Murat Ağırel, gündeme getirmişti. Bunu üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ardı arkası olmayan iftira ve yalan niteliğindeki bu haberi, kara propaganda malzemesi olarak kullanıp her defasında Altınok’un Antalya’da 600 dairesi olduğu yalanını seçim meydanlarında sürdürmeye kalktı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı'na ait, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un, Antalya’da üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkul olmadığını gösteren resmi belgeler ortaya çıktı.

15:37 - 28/03/2024 четверг
Yeni Şafak
Altınok’un Antalya’da 600 dairesi olmadığı belgelerle ispatlandı
Altınok’un Antalya’da 600 dairesi olmadığı belgelerle ispatlandı
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı'na ait, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un, Antalya’da üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkul olmadığını gösteren resmi belgeler ortaya çıktı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı’na ait resmi evrakta şu ifadeler yer aldı:

“Turgut Altınok adına Türkiye’nin tamamının 02.05.2021’den beri ortak platformu Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinde T.C. kimlik numarası kriterleri kullanılarak yapılan araştırma ve sorgulama sonucunda Antalya İl ve İlçe sınırları içerisinde herhangi bir gayrimenkul kaydına rastlanılmamıştır.”

Neler yaşanmıştı?

Mal varlığını açıklayan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altonok’un hakkında mesnetsiz, hiçbir resmi evrak ve belgeye dayanmayan Antalya'da 600 dairesi daha olduğunu iddialarını bir TV kanalında Gazeteci Murat Ağırel, gündeme getirmişti. Bunu üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ardı arkası olmayan iftira ve yalan niteliğindeki bu haberi, kara propaganda malzemesi olarak kullanıp her defasında Altınok’un Antalya’da 600 dairesi olduğu yalanını seçim meydanlarında sürdürmeye kalktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Yavaş'ın kara propagandası elinde patladı

Ancak Yavaş bu kara propagandaları sürdürürken, Londra’dan neredeyse malikane denecek şekilde bir ev aldığı ve işsiz kızına kaynağı belli olmayan paralarla şirket kurduğu ortaya çıktı. Öte yandan sahibi Çinli olan Amerika meşeli bir firma ile ortaklık yapıldığı da tespit edildi.

“Zerre ahlakları varsa özür dilemeleri lazım”

Altınok’un konuya ilişkin son açıklaması ise Ankara’da bir programa katılmadan önce gazetecilerin soru sorması üzerine oldu.

Altınok iddialara ilişkin son olarak,
“Bunların hepsi tazminatlarını ödeyecekler, yalan, çamur, iftira. Hanı Altınok adına 600 tane daire vardı hani tapularını çıkaramadı. Yalan söylüyorlar siz de yalan üzerine bize soru soruyorsunuz. Ben değil Yavaş istifa etmeli iddiasını ispat etmediği için ve söylediği yalanları, çamurları ve iftiraları ispat etmediği için bana değil ona sorun. Zerre onuru varsa onun istifa etmesi lazım. Turgut Altınok diye var mıydı bir belge ve gördünüz mü bir tapu? Altınok adına Antalya’dan varsa tapu bulun getirin istifa etmeyen namert ve şerefsizdir ama bunu iddia edip hala istifa etmeyenler de namert ve şerefsizdir dedim. Hem yalan söylüyorlar hem ispatlayamıyorlar hem de attıkları çamurun içinde boğuluyorlar. Antalya’da Turgut Altınok diye bir tapu yok bunların özür dileyip istifa etmesi lazım. Zerre ahlakları edepleri varsa sana yalan söyledik iftira attık sana özür diliyoruz demeleri lazım.”
diye konuştu


#Turgut Altınok
#Ankara
#Cumhur İttifakı Adayı
#Mansur Yavaş
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