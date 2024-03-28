Yavaş'ın kara propagandası elinde patladı: Altınok’un Antalya’da 600 dairesi olmadığı belgelerle ispatlandı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı’na ait resmi evrakta şu ifadeler yer aldı:
Neler yaşanmıştı?
Mal varlığını açıklayan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altonok’un hakkında mesnetsiz, hiçbir resmi evrak ve belgeye dayanmayan Antalya'da 600 dairesi daha olduğunu iddialarını bir TV kanalında Gazeteci Murat Ağırel, gündeme getirmişti. Bunu üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ardı arkası olmayan iftira ve yalan niteliğindeki bu haberi, kara propaganda malzemesi olarak kullanıp her defasında Altınok’un Antalya’da 600 dairesi olduğu yalanını seçim meydanlarında sürdürmeye kalktı.
Yavaş'ın kara propagandası elinde patladı
“Zerre ahlakları varsa özür dilemeleri lazım”
Altınok’un konuya ilişkin son açıklaması ise Ankara’da bir programa katılmadan önce gazetecilerin soru sorması üzerine oldu.