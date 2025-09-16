Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yayılmacılıkla karşı karşıyayız

Yayılmacılıkla karşı karşıyayız

04:0016/09/2025, Salı
G: 16/09/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın başkenti Doha’da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından Al Jazeera Arapça ve Katar TV’ye değerlendirmelerde bulundu. “Artık olay sadece bizim bölgemizde Filistin-İsrail sorunu değil. Sadece İsrail’in Filistin’i işgal etme sorunu, Gazze’de bir soykırım devam ettirme sorunu değil” diyen Fidan “Aynı zamanda İsrail’in bölgede bir yayılmacılık peşinde olduğu sorunu” ifadelerini kullandı. Şu anda en büyük sorunun bölgedeki İsrail yayılmacılığı olduğunu vurgulayan Fidan, “İsrail yayılmacılığının arkasında yatan iki sebep var. Birincisi, İsrail’in topraklarını genişletip büyük İsrail’i kurmak. İkincisi ise bölgedeki ülkeleri zayıf, etkisiz, özellikle İsrail’e komşu olan ülkeleri, bölünmüş vaziyette bırakmak” değerlendirmesinde bulundu.



#Hakan Fidan
#Katar
#Politika
#Diplomasi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, tarih duyurusu geldi mi?