Yayılmacılıkla karşı karşıyayız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın başkenti Doha’da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından Al Jazeera Arapça ve Katar TV’ye değerlendirmelerde bulundu. “Artık olay sadece bizim bölgemizde Filistin-İsrail sorunu değil. Sadece İsrail’in Filistin’i işgal etme sorunu, Gazze’de bir soykırım devam ettirme sorunu değil” diyen Fidan “Aynı zamanda İsrail’in bölgede bir yayılmacılık peşinde olduğu sorunu” ifadelerini kullandı. Şu anda en büyük sorunun bölgedeki İsrail yayılmacılığı olduğunu vurgulayan Fidan, “İsrail yayılmacılığının arkasında yatan iki sebep var. Birincisi, İsrail’in topraklarını genişletip büyük İsrail’i kurmak. İkincisi ise bölgedeki ülkeleri zayıf, etkisiz, özellikle İsrail’e komşu olan ülkeleri, bölünmüş vaziyette bırakmak” değerlendirmesinde bulundu.