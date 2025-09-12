Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in Katar'a saldırısı Netanyahu’ya göz yuman çevrelerin artık uyanmasını sağlamalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail, Doha’da düzenlediği saldırıyla bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir. Bu alçak saldırı karşısında Katar’la tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. İsrail’in yayılmacı politikasının Katar’a kadar uzanması, Netanyahu’ya göz yuman çevrelerin artık uyanmasını sağlamalıdır" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Roma’da, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından her iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Bakan Fidan, “Bugün toplantılarımızda ikili ve bölgesel konularda iş birliğimizi geliştirmek amacıyla görüş alışverişinde bulunduk. İtalya ile olan stratejik ortaklığımızı daha da derinleştirmek konusunda kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İtalya Başbakanı Sayın Meloni bu konudaki iradelerini en güçlü şekilde defalarca ortaya koymuşlardır. Bizler de çeşitli projeler üzerinde çalışarak ülkelerimizin refahı ve güvenliğine katkıda bulunmak için somut adımlar atmaktayız. Aynı zamanda bölgemizdeki diğer ülkelere de fayda sağlayacak çalışmalar yürütmekteyiz” diye konuştu.

"Ticaret hacmimiz 32 milyar doları aştı"

Bakan Fidan, İtalya ile ikili ilişkilerde ticaret, enerji, savunma, göç ve organize suçlarla mücadele gibi alanların ön plana çıktığını belirterek, “Ticaret hacmimiz 32 milyar doları aştı. Amacımız inşallah bunu 40 milyar dolara çıkarmak. Savunma sanayii alanındaki iş birliğimizden de büyük memnuniyet duyuyoruz. Son dönemde Baykar firmasının İtalya’nın köklü havacılık şirketi Piaggio Aerospace’i bünyesine katması, ayrıca İtalyan savunma sanayii şirketi Leonardo ile ortaklık kurması bölgemiz için örnek teşkil etmektedir. Keza Eurofighter temini konusunda kat edilen ilerleme de ülkelerimiz açısından son derece önemlidir. Akdeniz bölgesi, Avrupa’nın enerji güvenliği ve bağlantısallığı bakımından da anahtar konumdadır. Bu alanlardaki iş birliğimizin geliştirilmesi hem ikili hem de bölgesel düzeyde büyük fayda sağlayacaktır. Diğer taraftan deniz yetki alanlarımıza öngörülen faaliyetlerin egemen haklara saygılı biçimde, uluslararası deniz hukukuna uygun şekilde ve etkin eşgüdüm içinde yürütülmesi gerekmektedir. İtalya’nın bu hususa gösterdiği hassasiyetten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugün ayrıca Akdeniz’deki düzensiz göç hareketliliğini de değerlendirdik. Türkiye olarak düzensiz göçle kararlı bir şekilde mücadele etmekteyiz. Gayretlerimiz sonucunda özellikle Doğu Akdeniz göç güzergâhındaki baskı oldukça azalmış durumda. Bu konuda da İtalya ile ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

"Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için her türlü çabayı göstermeye hazırız"

AB'ye tam üyeliğin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunu söyleyen Bakan Fidan, “Bu süreçte AB’den beklentimiz, dar siyasi hesaplarla ön yargılı bir tutum takınmaması ve Türkiye-AB üyelik sürecini canlandıracak adımlar içeren bir vizyon geliştirmesidir. İtalya’nın ülkemizin AB üyeliğine verdiği destek, stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısının tezahürüdür. Bu anlayışın tüm AB üyeleri tarafından benimsenmesini bekliyoruz. İtalya ile Avrupa savunmasının güçlendirilmesi konusunda da ortak bir vizyona sahibiz. Sürdürülebilir ve caydırıcı bir güvenlik mimarisinin ancak NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye’nin tam katılımıyla mümkün olabileceği unutulmamalıdır. Sayın Tajani ile bölgesel ve uluslararası meseleleri de etraflıca ele alma imkanımız oldu. Bu çerçevede Ukrayna’da adil ve kalıcı barışın tesisi yönündeki ortak irademizi ve çabalarımızı değerlendirdik. Türkiye taraflar arasında doğrudan müzakere sürecine ev sahipliği yaparak somut katkı sağladı. Bundan sonraki dönemde de kolaylaştırıcı rolümüzü sürdürmeye ve savaşın sona ermesi için her türlü çabayı göstermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

"İsrail'in Katar'a saldırısı Netanyahu’ya göz yuman çevrelerin artık uyanmasını sağlamalı"

Bakan Fidan, Gazze’de yaşananlara ve son olarak Katar’da meydana gelen saldırıya da değinerek, “Uluslararası toplumun gündemindeki başlıca mesele İsrail’in Gazze’de işlemekte olduğu soykırım ve bölgede izlediği yayılmacı politikadır. İsrail, Doha’da düzenlediği saldırıyla bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir. Bu alçak saldırı karşısında Katar’la tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Katar, barışçıl bir dış politika izleyen, arabuluculuk faaliyetlerini başarıyla yürüten bir ülkedir. İsrail’in yayılmacı politikasının Katar’a kadar uzanması, Netanyahu’ya göz yuman çevrelerin artık uyanmasını sağlamalıdır. Uluslararası toplumu İsrail karşısında gereken önlemleri almaya devam etmeye davet ediyoruz. Son dönemde çok sayıda Batılı ülkenin BM Genel Kurulu sırasında Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıklamasından memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde BM Genel Kurulu’nun yüksek düzeyli haftasına Sayın Cumhurbaşkanımız iştirak edeceklerdir. New York’ta düzenlenecek faaliyetlerde Filistin halkının acılarının dindirilmesi ve Filistin meselesine çözüm bulunması için çaba harcamayı sürdüreceğiz” dedi.







