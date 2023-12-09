Yeni istifalar yolda

İl ve ilçe teşkilatlarında belediyeleri kazanamayacağı düşüncesinin hakim olduğunu belirten partililer, oy oranının gerilemesinin istifaları da artırabileceği endişesi üzerinde duruluyor.

Partinin kısa süre içinde 4 vekil kaybetmesine dikkat çekilerek son olarak yollarını ayıran İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’nun istifası ‘beklenmedik’ olarak değerlendiriliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eski Özel Kalem Müdürü Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın yanı sıra parti içinde kırgınlar olarak anılan Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu ile birlikte birkaç kişinin daha önümüzdeki dönemde parti ile yollarını ayırabilecekleri belirtiliyor.