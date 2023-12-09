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Yeni istifalar yolda

Teşkilatın isteğine karşın GİK’in CHP’ye kapıyı kapatması İYİ Parti’de rahatsızlık oluşturdu. Genel İdare Kurulu (GİK) Toplantısı’nda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iş birliği teklifinin ikinci defa reddedilmesinin ardından İYİ Parti’de kazan kaynamaya devam ediyor.

Mehmet Güney
04:00 - 9/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 00:43 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Salim Ensarioğlu, Uğur Poyraz, Yükse Arslan.
Salim Ensarioğlu, Uğur Poyraz, Yükse Arslan.

İl ve ilçe teşkilatlarında belediyeleri kazanamayacağı düşüncesinin hakim olduğunu belirten partililer, oy oranının gerilemesinin istifaları da artırabileceği endişesi üzerinde duruluyor.

4 VEKİL BİRDEN KAYBETTİ

Partinin kısa süre içinde 4 vekil kaybetmesine dikkat çekilerek son olarak yollarını ayıran İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’nun istifası ‘beklenmedik’ olarak değerlendiriliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eski Özel Kalem Müdürü Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın yanı sıra parti içinde kırgınlar olarak anılan Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu ile birlikte birkaç kişinin daha önümüzdeki dönemde parti ile yollarını ayırabilecekleri belirtiliyor.




#siyaset
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