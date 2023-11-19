Yerelde 2019 formülü

Bu kapsamda, özellikle 2019’daki yerel seçimlere benzer bir ittifakın kurulması gündemde. Her il ve ilçede ortak adayın gösterilmeyebileceğini ifade eden AK Parti kurmayları, “İttifak yapacağız ama ittifak yapmayıp ayrı adaylar çıkaracağımız illerde ya da ilçelerde bilerek çıkarmamış olacağız. İki partinin de ayrı ayrı aday çıkaracağı iller olabilir. Bu iki parti ittifak yapar ama anlaşamamız gibi bir şey yok” dedi. Heyetler bugüne kadarki toplantılarda ittifakın temel ilkelerini belirledi. İlk ilkenin Cumhur İttifakı’nın oy oranını yükseltmek ve CHP’nin eline bırakılan illeri geri almak olduğu öğrenildi.