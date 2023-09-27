Yine İBB yine çile: CHP'li belediyenin kapattığı ulaşım hatlarına bir yenisi daha eklendi vatandaş isyan etti

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vukuatları saymakla bitmiyor. İstanbul'daki toplu taşıma sıkıntıların ardı arkası kesilmezken İBB yönetimi çözüm üretmek yerine problemlerine her gün bir yenisini daha ekliyor. Bozulan metrobüsler, kaza yapan otobüsler, arıza yapan metrolardan sonra şimdi de kapatılan hatlar vatandaşları çileden çıkardı.

İETT'nin yetersiz kaldığı Alibeyköy-Aksaray güzergahı minibüs seferleri ile bay pas ediliyordu. Ancak İBB’nin aldığı son karar ile Alibeyköy’de bulunan vatandaşların ulaşım olanağı durduruldu. Alibeyköy Eminönü tramvay hattına bir durak bile ekleyemeyen İBB'nin Alibeyköy Aksaray minibüs hattını kaldırması büyük tepkilere yol açtı. Duruma isyan eden vatandaşlar ALO 153 hattına şikayetler yağdırmış ancak bir sonuç alamamıştı.