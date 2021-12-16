Gündem PKK Suriyede iki ayda 19 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattı
ANKARA

PKK Suriye'de iki ayda 19 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), "SDG" ismini kullanan YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgelerde, son 1,5 ayda silahlı kadrosuna katmak için en az 19 çocuğu kaçırdığını bildirdi. Çocuklarından koparılan aileler ise konuşmamaları konusunda örgüt tarafından tehdit ediliyor.

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Haber Merkezi AA
YPG/PKK Suriyede 1,5 ayda en az 19 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattı
Arşiv

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR'nin hazırladığı rapor, YPG/PKK'nın işgalinde tuttuğu bölgelerde çocukları savaştırmaya devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

Rapora göre, "SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması" için Birleşmiş Milletler (BM) ile anlaşma imzalamasına rağmen çocukları savaşçı olarak kullanmaya devam etti.

Son 1,5 ayda 10'u kız, 9'u erkek en az 19 çocuğu kaçıran YPG/PKK'nın savaşçı kadrosuna kattığı çocukların aileleriyle de görüşmelerine izin vermiyor.

Aralık 2014'ten bu yana en az 537 çocuk terör örgütünce kaçırıldı, YPG/PKK bunlardan en az 156'sını halen savaştırmaya devam ediyor.

YPG/PKK'nın savaştırdığı çocuklardan 29'u ise öldü.

Örgütün çocukları savaştırması ABD ve BM raporlarına da yansımıştı

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

BM İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda, YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

BM Genel Sekreteri'nin "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da, BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası kurumlarca herhangi bir rapor yayımlanmadı.

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