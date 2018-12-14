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POLİTİKA

Zirvede anlaşma tabana yansımadı

CHP ve İYİ Parti liderlerinin yerel seçimlere yönelik el sıkışması iki partinin tabanını da rahatsız etti. CHP, kazanabileceği yerleri garantiye alırken, İYİ Parti'ye iddiasız iller verildi. Bu durum İYİ Parti tabanında tepkiye yol açtı. CHP'de ise ilk tepki, adayını çektiği Balıkesir'den geldi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu, ismi İstanbul adayları arasında geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu evinde ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, ismi İstanbul adayları arasında geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu evinde ziyaret etti.

31 Mart'a doğru yaklaşırken sancılı bir süreç sonunda CHP ve İYİ Parti önceki gün mutabakata vardı. Ancak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki anlaşma, iki partinin tabanını da memnun etmedi.

İki parti arasındaki uzlaşıya göre İYİ Parti, Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa, Adana ile CHP'nin elindeki büyükşehirler İzmir, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Eskişehir ve Hatay'da aday çıkarmacak. CHP ise iki parti arasında krize neden olan Balıkesir'de adayını geri çekerek bu kentte İYİ Parti'yi destekleyecek. CHP, Balıkesir'de 24 Haziran öncesi İYİ Parti'ye verdiği 15 vekilden biri olan Ahmet Akın'ı aday göstermişti.

İDDİASIZ İLLER İYİ PARTİ'YE

CHP Balıkesir dışında Denizli, Manisa, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep’te aday çıkarmayarak İYİ Parti’nin adayına destek verecek. CHP'nin İYİ Parti'yi destekleyeceği iller İYİ Parti tabanında "iddiasız iller" olarak tanımlandı. Parti kulislerinde, CHP'nin sadece kendi kazanacağı illeri garantilediği, İYİ Parti'ye de kazanma şansı olmayan seçim bölgelerini verdiği belirtiliyor. İYİ Parti'ye verilen illerde partinin sadece bir milletvekili mevcut.

BALIKESİR'DE İSTİFA SİNYALİ

11 ilde aday çıkarmayacak olan CHP'de ise isyan başladı. İlk isyan fitili mevcut adayın geri çekildiği Balıkesir'den geldi. Balıkesir il yönetimi toplanarak, tepki açıklaması yaptı. Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, partililere yaptığı açıklamada, adaylıklarını geri alacaklarını söyledi. Sarı, "İttifak yapılacaksa başka yerlerde yapılmalı. Balıkesir özelinde kabul etmemiz mümkün değil. Biz adayımızı açıkladık ve bunun arkasındayız" dedi. Sarı, Ahmet Akın'ın adaylığının çekilmesi durumunda il ve ilçe örgütlerinin istifa edeceğini söyledi. CHP tabanı ise partinin aday çıkarmamasının doğru olmadığını belirterek, "CHP, büyükşehirlerde bile aday çıkarmadı. Ana muhalefet olarak artık bir iddiası kalmadı" yorumunda bulunuyor.

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  • İmamoğlu’na sürpriz ziyaret
  • CHP lideri Kılıçdaroğlu dün ismi İstanbul adayları arasında geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki evinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası, "Süreç nasıl işliyor İstanbul için?" sorusuna, "Gayet güzel işliyor. İstanbul'u Allah'ın izniyle alacağız ve İstanbul'u gerçek anlamda dünyanın en önemli metropollerinden birisi haline getireceğiz. Ziyaret elbette önemli, her ziyaret önemlidir bizim açımızdan" yanıtını verdi.
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