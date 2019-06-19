Hayat 2 bin metredeki gizli cennet
AKTÜEL

2 bin metredeki gizli cennet

Erzincan'ın Tercan İlçesi’ndeki 2 bin metre rakımdaki Konarlı Şelalesi, görenleri hayran bırakıyor. Yerel fotoğrafçılar ile az sayıda insanın bildiği Konarlı Şelalesi’nin aktığı derede ise balık popülasyonunu arttırmak amacıyla avlanma yasağı getirildi.

Haber Merkezi DHA
Konarlı Şelalesi
Konarlı Şelalesi
Konarlı Şelalesi
Konarlı Şelalesi

Tercan ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve dağ yolu rotasında olduğu için pek bilinmeyen Konarlı Şelalesi bahar ayları ile birlikte coştu. Erzincan-Bingöl sınırında ve 2 bin metre yükseklikte kaynak sularından ve Munzur Dağları’ndan gelen kar suları ile beslenen şelaleyi az sayıda ziyaretçi görme fırsatı buluyor.

Yaz aylarında 16 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle yayla havasına sahip şelalenin suyu tüm yıl akarak önce 30 metre yükseklikten Konarlı Deresi’ne dökülüyor, ardından kilometrelerce sonra Karasu Nehri’ne kavuşuyor.

Bölgede balık avlamak yasak

Yerel fotoğrafçılar ile az sayıda ziyaretçilerin bildiği Konarlı Şelalesi’nin aktığı derede Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balık popülasyonunu artırmak amacıyla yapılan çalışmanın ardından avlanma yasağı getirildi. Yasağa uyan köylüler de derenin bekçiliğini yapıyor ve avcılara izin vermiyor.

Ulaşımın zor olduğu şelale ve çevresinde incelemelerde bulunan Erzincan İl Özel İdaresi’nde görevli Jeoloji Yüksek Mühendisi Selahattin Ayan, Erzincan kent merkezine yaklaşık 160 kilometre mesafedeki şelalenin muhteşem bir doğaya sahip olduğunu ifade etti.

Konarlı Şelalesi’nin Erzincan’ın bakir bölgelerinden birisi olduğunun altını çizen Ayan, "Kaynak suyu 500 metre uzaklıktan çıkarak, yaklaşık 30 metre yükseklikten yine Konarlı Deresi’ne dökülüyor. Başta Erzincan’da yaşayanlar olmak üzere herkesin burayı görmesi lazım. Gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer. Herkesi davet ediyorum" dedi.

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