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Hayat

3 milyon Müslüman hacı oldu

Üç milyondan fazla Müslüman dün hacı oldu. Arife günkü ‘Arafat vakfesi’ni takiben ‘Müzdelife vakfesi’ ve ilk şeytan taşlama sonrası milyonlar Kâbe’ye akın etti. Buradaki ‘ziyaret tavafı’ sonrası Safa ile Merve arasında sa’y yapıldı. Ardından hacı adayları ihramlarını çıkararak hacı oldu.

Fazlı Şahan ve
04:00 - 17/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:36 - 17/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Hac ibadeti için kutsal topraklarda olan ve önceki gün Arafat'ta vakfeye duran 3 milyondan fazla Müslüman dün hacı oldu. Vakfenin ardından otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, vakfe duasını yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı. Müslümanlar, gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 4 kilometrelik yolu yürüyerek geçtikleri Cemerat'taki şeytan taşlama alanında, büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe Cemresi"ne 7 taş attı.

EL ELE GİTTİLER

İleri yaşta olan hacılar Cemerat bölgesine giderken birbirlerinin ellerini tutarak yürüdü. Cemarat bölgesine ilk olarak Türk hacı kafileleri gitti. Hac ibadetini tamamlamak için Allah’ın kendilerine güç ve kuvvet verdiğini ifade eden hacılar görevlerini tamamlamanın huzurunu yaşadı. Çok sayıda Müslüman, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve Sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. Görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu.

Kabe’de Filistin duası

Kâbe’de kılınan bayram namazı öncesi, Kabe-i Şerif İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys tarafından verilen hutbede Filistin'e destek ve Mescid-i Aksa'nın kurtarılması için dua edildi. Sudeys, hutbede "Allahım, Mescid-i Aksa'yı saldırganların saldırılarından ve işgalci Siyonistlerin zulmünden koru. Allahım Filistin'deki kardeşlerimize zafer nasip et" ifadelerini kullandı.



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