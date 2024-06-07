84 bin 942 vatandaşımız hacı adayı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke’de 2024 hac organizasyonuyla ilgili bilgi verdi. Haccın, bir öze dönüş fırsatı olduğunu belirten Erbaş, “Bir arınma, yenilenme iklimidir. Hac, imanın ve güzel ahlakın tahkim edildiği bir yolculuktur. Hac, ümmet bilincini pekiştiren evrensel bir kardeşlik buluşmasıdır” dedi.

KARDEŞLİĞİ DÜNYAYA İLAN EDİYORUZ

Her yıl iman ve tevhid ekseninde Mekke’de, Arafat’ta buluşan Müslümanların, bütün farklılıkları ortak bir paydada buluşturan İslam kardeşliğini tüm dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Erbaş, “Dolayısıyla hac, Müslüman hayatının temel ilkelerini bünyesinde toplayan, birçok hikmeti içinde barındıran ve sayısız güzelliklere vesile olan bir ibadettir. İslam düşünce ve ahlakının bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde resmedildiği muazzam bir tablodur” diye konuştu.

4 BİN 128 KİŞİLİK EKİP VAR

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vatandaşların, her yönüyle en güzel şekilde hac ibadetini yerine getirmeleri ve evlerine dönmeleri için azami gayret gösterdiklerini kaydeden Erbaş, şunları söyledi: “Öncelikle hac ibadetini bir irşat sürecine dönüştürmek istiyoruz. Bu amaçla en yetkin hocalarımızdan 76 kişilik özel bir irşat ekibimiz var. 430 kadın irşat görevlimiz var. Yine 378 kafile başkanı ve bin 736 din görevlisi hocamızla irşat faaliyeti yürütüyoruz. Toplam 4 bin 128 kişilik bir ekiple Mekke’de ve Medine’de hacılarımıza hizmet ediyoruz. Bu sene 84 bin 942 vatandaşımız hac ibadeti için kutsal topraklara geliyor. Bu sayının yüzde 53’ü kadın, yüzde 47’si erkeklerden oluşuyor.

Bugün itibarıyla hacı adaylarımızın büyük çoğunluğu Mekke ve Medine’ye intikal etti.

Birkaç gün içerisinde tüm hacı adaylarımız kutsal topraklara gelmiş olacak inşallah.

Bu sene hacca gelen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 60. Şu ana kadar hac için kutsal topraklarda bulunan 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum."

Kurtuluş için vahdette buluşmalıyız

Dünyanın zor ve sıkıntılı süreçten geçtiğini, savaşların, çevre sorunlarının ve toplumsal krizlerin kıskacında bunalan insanlığın çıkış yolu aradığını belirten Erbaş, şunları söyledi: "Müslümanların birlik ve beraberlik içinde güç birliği yapması gerekmektedir. Hac bunun en büyük örneklerinden biridir. Müslümanlar olarak vahdet şuurunu güçlendirmeye ihtiyacımız var."

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Erbaş, "Filistin'in, Gazze'nin kurtuluşu için buna mecburuz. Şayet Müslümanlar haccı tam manasıyla idrak edebilir ve haccın öğrettiği değerleri hayata taşıyabilirse tüm yeryüzü felaha kavuşacaktır" dedi.

Seda Kılıç, Fazlı Şahan.











